Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm

Ngày 4/9, UBND TP Đà Nẵng cho biết, tính đến cuối tháng 8 năm 2025, hàng loạt dự án đầu tư công quy mô lớn tại Đà Nẵng đang được triển khai mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trong đó nhiều dự án trọng điểm được đẩy mạnh tiến độ như dự án Bến Cảng Liên Chiểu động lực phát triển logistics miền Trung phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư 3.426,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Dự án này được khởi công từ tháng 12/2022 bao gồm các hạng mục như đê chắn sóng, luồng tàu và đường vào cảng. Đến cuối tháng 8/2025, giá trị thực hiện đã đạt 2.894 tỷ đồng, tương đương 84,5% tổng mức đầu tư.

Dự án Bến Cảng Liên Chiểu động lực phát triển logistics miền Trung tiến độ đạt hơn 84,5%, Ảnh: ĐT

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ, dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu được khởi công từ tháng 9/2023 với tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng. Tính đến tháng 8/2025, giá trị thực hiện đạt 694,2 tỷ đồng (57,7%), riêng trong năm 2025 ước đạt 262 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch vốn giao.

Đồng thời, dự án đầu tư hệ thống giám sát điều khiển giao thông thông minh tại Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án bao gồm đầu tư thiết bị ngoại vi, hạ tầng truyền dẫn, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đào tạo chuyển giao công nghệ. Đến tháng 8/2025, giá trị thực hiện đạt 97,2 tỷ đồng, bằng 54% tổng mức đầu tư.

Đầu tư trong nước vào Đà Nẵng tăng đột phá

Ngoài ra, dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư 982,239 tỷ đồng (tương đương 42 triệu Euro), trong đó vốn vay từ AFD là 807,745 tỷ đồng, viện trợ không hoàn lại từ EU là 46,585 tỷ đồng, và vốn đối ứng địa phương là 127,907 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 3/2025, dự án được phân bổ 396,7 tỷ đồng trong năm. Đến tháng 8/2025, khối lượng thực hiện đạt 188,6 tỷ đồng, bằng 19,2% tổng mức đầu tư.

Còn dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) có tổng mức đầu tư hơn 2.056 tỷ đồng, nhằm kết nối Đà Nẵng – Hội An – Chu Lai – Quảng Ngãi. Tính đến tháng 8/2025, giá trị thực hiện đạt 255 tỷ đồng, bằng 12,4% tổng mức đầu tư.

Nhiều dự án nguồn vốn trong nước đồng loạt khởi công ở Đà Nẵng. Ảnh: ĐT

Riêng giai đoạn 2 của dự án Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có tổng mức đầu tư 454,7 tỷ đồng, với quy mô 400 giường bệnh. Trong năm 2025, dự án đã được phân bổ 210 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Tính đến tháng 8/2025, giá trị thực hiện đạt 276,3 tỷ đồng, bằng 60,8% tổng mức đầu tư.

Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực khi ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong thu hút dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Với lợi thế địa lý chiến lược, hạ tầng từng bước hoàn thiện, cùng chính sách cởi mở và cam kết đồng hành từ chính quyền, Đà Nẵng đang trở thành môi trường đầu tư năng động, an toàn và giàu tiềm năng.

Theo số liệu Cục Thống kê TP Đà Nẵng vừa cung cấp cho thấy, đầu tư trong nước vào Đà Nẵng tăng đột phá. Trong đó, chỉ từ ngày 1/8 đến 20/8/2025, tổng vốn đầu tư trong nước vào thành phố đạt 77.385 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/8/2025, tổng vốn đầu tư trong nước đạt 140.470 tỷ đồng.