Tín hiệu tích cực đầu năm: Hơn 2,36 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Tổng số vốn đăng ký này -- gồm cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài -- đạt hơn 2,36 tỷ USD trong tháng 1/2024 (tính đến ngày 20/1), theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả này rất tích cực vì tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong tháng 1/2023 giảm đến 19,8% so với cùng kỳ của năm 2022.

Thống kê vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tháng 1/2024 và các năm trước. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong tháng đầu của 2024, tổng vốn đăng ký mới đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ năm trước. Cục Đầu tư nước ngoài cho biết là nhờ số lượng dự án mới tăng cao (có 190 dự án mới, tăng 24,2%) và có dự án quy mô lớn, là dự án đầu tư một khu đô thị lớn ở Hà Nội với tổng vốn đăng ký hơn 662 triệu USD.

Ngoài ra, Cục cho biết có 75 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 15,7% so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 235,4 triệu USD (giảm 23,1% so với cùng kỳ). Có 174 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 14,7% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 116,5 triệu USD (giảm 33,1% so với cùng kỳ).

Vốn giải ngân trong tháng 1/2024 đạt 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023, theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài.

Báo cáo cho thấy có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1/2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư, tăng 72,8% so với cùng kỳ 2023. Nhật Bản đứng thứ hai với gần 297 triệu USD, chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Samoa, Trung Quốc, Hong Kong.

Về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm gần 19%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,7%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 25,3%).

Những cơ sở trong Khu Công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: V.M.

Trong tháng đầu năm, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 867 triệu USD, chiếm 36,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 282 triệu USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai.

Nếu xét về số dự án, TP.HCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 42,1%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 78,2%). Bắc Ninh dẫn đầu về số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 16%).