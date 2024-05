Toyota Hilux được đại lý giảm giá dù chưa ra mắt

Giảm giá dù chưa mở bán

Liên hệ với một số đại lý Toyota trên địa bàn Hà Nội được biết, hiện các đại lý đều đang nhận đặt cọc mẫu xe Toyota Hilux theo giá tạm tính.

Theo công bố của hãng, Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure có giá bán cao nhất 999 triệu đồng. Hai phiên bản Hilux 4x2 AT và 4x4 MT dùng máy dầu 2.4 lít có giá bán lần lượt từ 706 và 668 triệu đồng.

Tuy nhiên dù chưa mở bán chính thức, nhưng khi đặt cọc hai phiên bản là 2.4L AT 4x2 và 2.8L 4x4 AT Adventure khách hàng vẫn sẽ nhận được ưu đãi của đại lý với mức giảm giá 5 triệu đồng so với giá công bố của hãng, cùng gói phụ kiện bao gồm dán phim cách nhiệt và trải sàn da.

Riêng phiên bản 2.4L MT 4x2 chỉ được ưu đãi phụ kiện.

Toyota Hilux 2024 được giảm giá dù chưa mở bán chính thức.

Như vậy sau giảm giá mẫu xe Toyota Hilux có giá bán chỉ từ 668-994 triệu đồng. Với tất cả các phiên bản, nếu lựa chọn màu sơn ngoại thất trắng ngọc trai, khách hàng sẽ phải chi thêm 8 triệu đồng, tương tự với các mẫu xe khác của hãng.

Nhân viên một số đại lý Toyota cho biết, việc giảm giá xe Toyota Hilux dù chưa ra mắt do thị hiếu của khách hàng với dòng xe bán tải của Toyota không nhiều. Việc giảm giá là điều tất yếu để có thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Người này cũng cho biết trong tháng 5 này sẽ có xe giao tới tay cho khách hàng.





Toyota Hilux 2024 được nâng cấp trang bị gì?

Toyota Việt Nam cho biết, phiên bản 4x4 AT Adventure được nâng cấp về an toàn và tiện nghi, với những trang bị nổi bật như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360, màn hình giải trí kích thước lớn có kết nối điện thoại thông minh không dây.

Hai phiên bản 4x2 AT và 4x4 MT sẽ được tinh chỉnh về thiết kế của phần cản trước, mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Với mức giá cạnh tranh cùng những cải tiến trên sản phẩm mới, Toyota Việt Nam mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc sở hữu xe.

Bố trí nội thất Toyota Hilux.

Trước đó vào tháng 3/2023, Toyota Hilux quay trở lại thị trường Việt Nam sau một năm vắng bóng do rào cản khí thải. Tuy nhiên do giá bán cao, cũng như cản trở từ việc phải sử dụng dầu diesel tiêu chuẩn Euro5 khiến cho nhiều khách hàng không còn mặn mà với mẫu xe này.

Sự xuất hiện trở lại với dải sản phẩm đầy đủ, giá bán tốt hơn của Toyota Hilux sẽ góp phần làm sôi động phân khúc bán tải.

Mặc dù vậy mẫu xe này sẽ tiếp tục chịu áp lực với nhiều đối thủ trong phân khúc khi mà Vua bán tải Việt – Ford Ranger luôn trải dài các phiên bản trong nhiều tầm giá, với giá khởi điểm từ 665 triệu đồng cho bản 4x2 MT.

Mitsubishi Triton khởi điểm từ 650 triệu đồng, Isuzu D-Max từ 650,1 triệu đồng và Nissan Navara từ 699 triệu đồng. Ở phân khúc bán tải, Mazda BT-50 đang có giá bán tốt nhất chỉ từ 554 triệu đồng.

Theo 360° xe