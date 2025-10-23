TP.HCM chuyển hai khu “đất vàng” thành công viên và không gian văn hóa

Sau thông báo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về việc chuyển đổi mục đích sử dụng hai khu đất vàng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã khẩn trương lên kế hoạch cụ thể.

Hai khu đất được chọn gồm: Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) – dự kiến xây dựng công viên công cộng. Khu đất tại Bến Nhà Rồng (quận 4) – mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, cả hai dự án sẽ được triển khai theo hai phương án đầu tư: đầu tư công hoặc đối tác công – tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Cụ thể, Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ có diện tích hơn 44.000 m², trước đây do Bộ Ngoại giao quản lý và sử dụng làm Nhà khách Chính phủ, gồm 7 căn biệt thự hiện đang bỏ trống.

Sau khi tiếp nhận, TP.HCM dự kiến xây dựng công trình công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và vui chơi của người dân.

Quá trình triển khai dự án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (hoàn thành trong tháng 11/2025): Sắp xếp, xử lý tài sản công sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Thông qua chủ trương và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy TP.HCM.

UBND phường Vườn Lài sẽ lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, các sở ngành thẩm định và UBND TP.HCM phê duyệt. Giai đoạn 2: Với phương án đầu tư công, dự kiến hoàn tất vào tháng 7/2026. Với phương án đối tác công – tư, thời gian thực hiện đến tháng 2/2026.

TP.HCM sẽ triển khai dự án cải tạo và mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh nằm trong khu vực Bến Nhà Rồng. Ảnh: Gia Linh

Cùng với đó, TP.HCM sẽ triển khai dự án cải tạo và mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM, nằm trong khu vực Bến Nhà Rồng.

Theo đồ án quy hoạch 1/500, khu vực này gồm hai ô phố K1 và K2 với tổng diện tích gần 30.000 m², trong đó: Ô phố K1 là vị trí hiện tại của bảo tàng. Ô phố K2 được quy hoạch làm Công viên Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến mở rộng quy mô toàn khu lên hơn 329.000 m², bao gồm toàn bộ phạm vi dự án Nhà Rồng – Khánh Hội đã được phê duyệt trước đây.

Ở giai đoạn 1, hai bước đầu tiên sẽ được triển khai song song cho cả hai phương thức đầu tư: Thông qua chủ trương chung của Thường trực Thành ủy và UBND TP.HCM. Giải tỏa và thu hồi đất liên quan đến dự án khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội, căn cứ theo bản án vụ việc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau đó, UBND TP.HCM sẽ thu hồi chủ trương đầu tư cũ, đồng thời điều chỉnh lại quy hoạch chung khu vực Nhà Rồng – Khánh Hội để phù hợp với định hướng mới.

aỞ giai đoạn 2, dự án sẽ tiếp tục thực hiện 7 bước (đối với đầu tư công) hoặc 6 bước (đối với hợp tác công – tư). Dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2026 nếu theo hình thức đầu tư công, hoặc tháng 3/2026 nếu triển khai theo hình thức PPP.