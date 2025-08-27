TP.HCM có chỉ đạo mới về việc xây dựng bảng giá đất cho năm 2026

Xây dựng lại bảng giá đất mới tại TP.HCM

Liên quan đến vấn đề bảng giá đất, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo mới, yêu cầu các đơn vị xây dựng bảng giá đất mới trên địa bàn. Được biết, hiện nay TP.HCM vẫn đang áp dụng 3 bảng giá đất cho 3 khu vực sau sáp nhập.

Để chuẩn bị cho lộ trình xây dựng bảng giá đất từ năm 2026, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất việc lập dự toán ngân sách phục vụ xây dựng, điều chỉnh và bổ sung bảng giá đất. Việc này sẽ kế thừa kết quả định mức đã được phê duyệt tại ba khu vực trước đây, áp dụng cho từng vùng để xây dựng bảng giá chung cho TP.HCM. UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị có hạn chót hoàn thành trước ngày 5/9.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án lựa chọn tổ chức xác định giá đất theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, căn cứ Điều 80 Nghị định 214/2025. Báo cáo, tham mưu trình UBND thành phố cũng phải hoàn tất trước mốc 5/9.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị xây dựng bảng giá đất mới trên địa bàn. Ảnh: Gia Linh

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án xây dựng bảng giá đất.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND 168 phường, xã, đặc khu cũng phải khẩn trương chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, bao gồm giao dịch thành công ở tất cả tuyến đường, khu vực, điểm giáp ranh. Nguồn dữ liệu này sẽ được chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, phục vụ công tác xác định giá đất, đảm bảo tiến độ triển khai.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiến nghị UBND TP.HCM về hai phương án xây dựng bảng giá đất. Phương án hai là giữ nguyên ba bảng giá đất đã được ban hành tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, tích hợp thành bảng giá chung áp dụng từ 1/1/2026 đến khi có bảng giá mới.

Các chuyên gia cho rằng việc TP.HCM lần đầu xây dựng bảng giá đất thống nhất có ý nghĩa rất lớn, bởi nó không chỉ là căn cứ tính thuế, phí, lệ phí mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động giao dịch bất động sản, đầu tư xây dựng và quản lý thị trường.