TP.HCM mở cơ chế mới, kêu gọi doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở thương mại

TP.HCM mở cửa cho doanh nghiệp bổ sung quỹ đất làm dự án

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự án nhà ở thương mại theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội. Đây được xem là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp bất động sản tiếp cận quỹ đất đa dạng và hợp pháp, đồng thời góp phần tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý vốn tồn tại lâu nay.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/10 đến 30/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ các doanh nghiệp có nhu cầu triển khai dự án. Bộ hồ sơ gồm đơn đăng ký theo mẫu, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản đồ vị trí cùng các tài liệu liên quan. Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp, gửi bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia và địa phương.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua 54 trong số 74 khu đất đủ điều kiện đưa vào thí điểm. Điểm nổi bật của cơ chế này là mở rộng phạm vi loại đất được chuyển đổi sang mục đích nhà ở, bao gồm đất nông nghiệp, đất thương mại – dịch vụ hoặc đất phi nông nghiệp không phải đất ở. Sau khi nhà đầu tư hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Các chuyên gia nhận định, quy định mới không chỉ mở “cửa” cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất, mà còn giúp rút ngắn thủ tục, giảm chi phí và tăng tính minh bạch trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng được đưa vào diện thí điểm, mà phải đồng thời đáp ứng nhiều tiêu chí: phù hợp quy hoạch, nằm trong chương trình phát triển nhà ở của địa phương và thuộc danh mục khu đất đã được HĐND thông qua.

Việc áp dụng cơ chế thí điểm lần này được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn cung dự án nhà ở thương mại vốn khan hiếm nhiều năm qua tại TP.HCM. Đồng thời, thành phố cũng hướng tới mục tiêu cân bằng cung – cầu trên thị trường, tạo thêm cơ hội sở hữu nhà ở cho người dân, cũng như thu hút dòng vốn đầu tư mới từ cả trong và ngoài nước.