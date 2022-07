Không hoàn thành chỉ tiêu dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Theo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016-2025 tại ký họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, giai đoạn 2016 – 2020 diện tích sàn toàn thành phố tăng thêm 53,7 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở dân tự xây đóng vai trò chủ đạo, tăng 38,5 triệu m2 sàn, nhà ở thương mại chiếm tỷ trọng lớn thứ 2, đạt 13,98 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn.

Trong đó, tốc độ nhà ở thương mại tăng dần theo từng năm. Cụ thể, 2016 có 1.896.236 m2; năm 2017 có 1.923.759 m2; năm 2018 có 2.775.550 m2; năm 2019 có 2.987.253 m2 và năm 2020 tăng cao với 4.401.961 m2.

Giai đoạn 2016-2020, diện tích sàn thương mại toàn thành phố tăng thêm 13,98 triệu m2 sàn, vượt 112,9% so với chỉ tiêu theo Nghị quyết số 10/NQ – HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 5086/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2025.

Trong đó, khu vực nội thành phát triển đóng vai trò chủ đạo, tăng 7 triệu m2 sàn, khu vực nội thành hiện hữu chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, đạt 4,6 triệu m2 sàn. Khu vực ngoại thành có xu hướng tăng dần tốc độ phát triển và khu vực trung tâm hiện hữu có tốc độ tăng chậm lại.

Trong giai đoạn 2016-2020, TP.HCM có 19/64 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành đưa vào sử dụng, tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn toàn thành phố, đạt 69,2% chỉ tiêu đề ra. Ảnh: V.D

Cũng trong giai đoạn này, tốc độ phát triển nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây toàn thành phố tăng thêm 38,5 triệu m2 sàn, vượt 23,3% so với chỉ tiêu đề ra. Nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây đóng vài trò chủ đạo trong tổng diện tích nhà xây dựng mới của thành phố.

Đáng chú ý, tốc độ phát triển nhà ở xã hội bị chậm lại, không đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, giai đoạn 2016 – 2020, toàn thành phố có 19/64 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành đưa vào sử dụng, tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn toàn thành phố, đạt 69,2% chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, khu vực nội thành phát triển đóng vai trò chủ đạo, tăng 930.936 m2 sàn, khu vực huyện ngoại thành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, đạt 159.305 m2 sàn. Riêng khu vực nội thành hiện hữu có tốc độ tăng chậm lại và khu vực trung tâm hiện hữu không có dự án nhà ở xã hội.

Đối với giai đoạn 2021 – 2025, diện tích sàn nhà ở thương mại toàn thành phố tăng lên thêm 1,53 triệu m2 sàn trong năm 2021. Quý 1/2022, tăng thêm 1,246 triệu m2 sàn.

Ở giai đoạn 2021-2025, thành phố đặt ra mục tiêu xây dựng thêm 47 dự án nhà ở xã hội, nhưng đến quý 2/2022, toàn thành phố chỉ mới có 1 dự án được xây dựng hoàn thành. Ảnh: V.D

Theo Nghị quyết số 10/NQ–HĐND của HĐND TP.HCM và Quyết định số 5086/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 – 2025, chỉ tiêu phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021-2025 khoảng 9,841 triệu m2 sàn.

Như vậy, dự kiến trong hơn 3 năm còn lại, TP.HCM phải phát triển tăng thêm được 7,065 triệu m2 sàn nhà ở thương mại.

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 9/12/2021, chỉ tiêu phát nhà ở thương mại giai đoạn 2021-2025 khoảng 15,521 triệu m2 sàn.

Như vậy, để đạt được chỉ tiêu phấn đấu cao hơn này, dự kiến trong giai đoạn còn lại, thành phố phải phát triển tăng thêm được 12,744 triệu m2 sàn nhà ở thương mại.

Cũng trong năm 2021 và quý 1/2022, TP.HCM chỉ hoàn thành 1 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích đất 0,43ha, 32.668 m2 sàn xây dựng, quy mô 260 căn hộ, chiếm tỷ lệ 0,02% so với tổng số 47 dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025.

Dự kiến trong hơn 3 năm còn lại, thành phố phải phát triển tăng thêm được 1,927 triệu m2 sàn nhà ở xã hội và 2,467 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội.