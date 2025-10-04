TP.HCM siết chặt chủ đầu tư, yêu cầu xử lý vi phạm trước khi cấp sổ hồng

Xử lý vấn đề cấp sổ hồng tại nhiều dự án nhà ở

Thời gian qua, tại TP.HCM, không ít dự án nhà ở dù đã có cư dân vào sinh sống nhiều năm nhưng vẫn chưa thể cấp sổ hồng. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chủ yếu đến từ những tồn tại của chủ đầu tư, bao gồm xây dựng sai mục đích, hạ tầng không đảm bảo và nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất.

Ngày 3/10, Tổ Công tác 1645 đã làm việc với nhiều chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc. Trong số này, dự án Khu dân cư Hưng Phú (TP.Thủ Đức cũ) nổi lên với nhiều sai phạm. Dù có quy mô 485 nền đất, nhưng đến nay chỉ một số ít hồ sơ được cấp sổ. Đáng chú ý, khu đất gần 1.700 m2 quy hoạch làm trường học lại bị xây dựng công trình khác, đã bị xử phạt nhưng chưa tháo dỡ. Hạ tầng cũng xuống cấp nghiêm trọng do doanh nghiệp giữ quyền quản lý thay vì chính quyền địa phương.

Một dự án khác là Chung cư Nhà Sài Gòn (quận Bình Tân cũ), đưa vào sử dụng từ năm 2019 với 390 căn hộ. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch, đồng thời xử lý diện tích đất chênh lệch và phần đất công bị lấn chiếm trước khi cấp sổ cho người dân.

Tương tự, Dự án Khu nhà ở Nam Phan (TP.Thủ Đức cũ) cũng vướng mắc pháp lý, khiến hàng trăm hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, nguyên tắc xử lý là “ưu tiên quyền lợi người dân nhưng chủ đầu tư phải cam kết khắc phục toàn bộ sai phạm”. Thành phố sẽ phối hợp liên ngành để giải quyết, nhưng không hợp thức hóa vi phạm.

Số liệu cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 87.500 căn hộ, nhà ở tại 176 dự án được tháo gỡ, cấp sổ. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 13.000 hồ sơ tồn đọng, chủ yếu rơi vào các dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hoặc đang trong diện thanh tra.

Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục rà soát, yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất trách nhiệm, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân và lập lại trật tự trong quản lý bất động sản tại TP.HCM.