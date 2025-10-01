Điểm tên hàng nghìn căn hộ tại TP.HCM sắp thoát cảnh chờ sổ hồng

TP.HCM có thêm loạt dự án được gỡ vướng cấp sổ hồng

Thời gian qua, TP.HCM đang tiếp tục đẩy mạnh xử lý các tồn đọng liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người dân. Đây là một trong những vấn đề nóng được thành phố đặc biệt quan tâm, khi thực tế vẫn còn hàng chục nghìn căn hộ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, có dự án người dân vào ở cả chục năm vẫn chưa được cấp sổ.

Theo chỉ đạo mới, Tổ công tác 1645 của UBND TP.HCM đã bổ sung thêm nhiều dự án vào diện xem xét tháo gỡ. Trong đó, nổi bật có:

Chung cư Golden King (quận 7 cũ) do Công ty Đông Dương làm chủ đầu tư, gồm 436 căn, chủ yếu là officetel và căn thương mại. Dự án phải làm rõ nghĩa vụ tài chính phát sinh sau khi chuyển đổi công năng hơn 300 căn trước khi được cấp giấy chứng nhận.

Chung cư Sky 9 (TP.Thủ Đức cũ) của Công ty Khang Việt với hơn 1.200 căn hộ. Hiện còn gần 500 căn chưa có sổ do chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa trích 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội. Chủ đầu tư phải nộp bổ sung hơn 23 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Nhiều dự án tại TP.HCM vừa được đưa vào danh sách xử lý vướng mắc cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Hay 38 căn hộ trong khu đô thị An Phú – An Khánh (TP.Thủ Đức cũ) chỉ có thể được cấp sổ sau khi cơ quan công an kết thúc điều tra về các sai phạm liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận giai đoạn 2014–2016 và việc sang nhượng nền đất.

Ngoài ra, khu nhà ở Rạch Bà Tánh (Bình Chánh cũ) do Công ty Đại Phúc đầu tư, hiện còn khoảng 160 căn và nền đất chưa có sổ. Chủ đầu tư được yêu cầu hoàn thiện hạ tầng và hồ sơ pháp lý để giải quyết cho cư dân.

Ngoài các dự án trên, Tổ công tác 1645 cho biết sẽ tiếp tục rà soát những trường hợp tồn đọng, đồng thời mở rộng xử lý sang các dự án tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước khi có điều chỉnh địa giới hành chính.

Thống kê cho thấy, trong 8 tháng đầu năm, đã có hơn 108.000 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án được rà soát, qua đó gỡ vướng cấp sổ cho hơn 87.500 căn. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận được kỳ vọng sẽ giúp bảo đảm quyền lợi chính đáng của cư dân, đồng thời khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản TP.HCM.