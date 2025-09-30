TP.HCM mở rộng địa giới: Văn phòng cho thuê đón sóng nguồn cung mới

Giá thuê văn phòng giữ ổn định, công suất cao

Theo thống kê của Savills Việt Nam, đến quý II/2025, tổng diện tích văn phòng cho thuê tại TP.HCM đạt khoảng 2,9 triệu m², tăng nhẹ so với quý trước nhờ sự tham gia của một số tòa nhà hạng C ở khu vực ngoài trung tâm. Do nguồn cung mới vẫn còn hạn chế, giá thuê trung bình duy trì ở mức 843.000 đồng/m²/tháng, tỷ lệ lấp đầy đạt 88%.

Chỉ số hiệu suất văn phòng TP.HCM (Savills Property Index) trong 3 năm qua dao động ổn định ở mức 96-98 điểm; riêng quý II/2025 ghi nhận 96 điểm, cho thấy sức khỏe thị trường khá bền vững. Nhu cầu thuê tập trung chủ yếu ở các ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng và logistics.

Báo cáo của Dat Xanh Services cũng cho thấy, giá thuê văn phòng tại thành phố tăng khoảng 2% so với cuối năm 2024, lên mức 34,1 USD/m².



Văn phòng cho thuê đón sóng nguồn cung mới sau mở rộng địa giới hành chính. Ảnh: Savills

Việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ mang lại cơ hội phát triển hạ tầng mà còn giúp mở rộng quỹ đất, tạo tiền đề cho các dự án văn phòng mới. Dự báo đến năm 2027, TP.HCM sẽ có thêm khoảng 234.000 m² sàn, trong đó hơn 50% tập trung ở khu trung tâm, phần còn lại tại các cụm văn phòng vệ tinh.

Một số dự án nổi bật có thể kể đến Saigon Marina IFC, The Kross ở khu vực trung tâm, hay Onehub Saigon Tower 2 và Millennial Tower tại quận 9 và quận 7 (cũ). Đây đều là những công trình quy mô lớn, tiêu chuẩn quốc tế, góp phần bổ sung nguồn cung chất lượng cao.

Các chuyên gia đánh giá việc địa giới hành chính được mở rộng, TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng tăng trưởng về kinh tế - xã hội. Trong đó, bất động sản văn phòng sẽ là một trong những phân khúc hưởng lợi rõ nét từ sự thay đổi này

Theo bà Lại Thị Như Quỳnh – Phó giám đốc bộ phận cho thuê thương mại Savills TP.HCM, sự thay đổi ranh giới hành chính sẽ định hình lại khái niệm “trung tâm” của thành phố. Những khu vực trước đây được coi là vùng ven như Nam Sài Gòn, Thủ Thiêm hay Thủ Đức nay có thể trở thành một phần của trung tâm mở rộng. Doanh nghiệp vì thế sẽ có thêm lựa chọn phù hợp giữa trung tâm truyền thống và khu vực mới nổi, đặc biệt khi mức giá thuê tại Thủ Thiêm thấp hơn quận 1 nhưng chất lượng công trình tương đương.