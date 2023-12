TP.HCM: Xử lý nhiều vi phạm tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh

Thanh tra TP.HCM vừa công bố kết quả thanh tra việc thực hiện dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (TP.Thủ Đức) do Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) làm chủ đầu tư.

Theo Thanh tra thành phố, Chính phủ đã có quyết định giao đất thực hiện dự án từ năm 1999. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về điều chỉnh ranh giao đất và cũng chưa được cơ quan chuyên môn đo đạc, tính toán cụ thể để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thanh tra thành phố chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà nay là Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà và các cơ quan có liên quan.

Chủ đầu tư một khu đô thị tai TP.HCM bị điểm mặt vì nhiều sai phạm. Ảnh: Gia Linh

Về mặt quy hoạch, Khu đô thị An Phú – An Khánh được chia làm 5 phân khu chức năng (khu A, B, C, D, E). Tuy nhiên, Thanh tra TP.HCM chỉ ra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, việc bố trí tái định cư tại khu C là phương án thứ 2 theo phương án phê duyệt về bố trí nền tái định cư và hoán đổi đất nông nghiệp tại dự án, nhưng Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà thực hiện mua bán, chuyển nhượng một phần nền đất tại khu C (trước khi cổ phần, công ty bán 906 nền đất và bố trí tái định cư 544 nền.

Sau khi cổ phần, công ty này bán 50 nền đất và bố trí tái định cư 19 nền) không đúng mục đích tái định cư là thực hiện không đúng theo chỉ đạo của UBND TP, dẫn đến, hiện nay, thiếu nền để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất.



Đáng chú ý, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Kinh doanh nhà (trước thời điểm cổ phần hóa) còn chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất bằng 9 hợp đồng, trong đó có 3 hợp đồng thẩm định giá và 6 hợp đồng không thẩm định giá bán.

Ngoài ra, trong 3 hợp đồng thẩm định giá, có hợp đồng được Kiểm toán Nhà nước kiểm tra và nhận định kết quả thẩm định sai lệch theo hướng làm giảm giá trị lô đất, trong khi đó, đơn giá được Công ty Phát triển và Kinh doanh nhà chuyển nhượng thực tế còn thấp hơn đơn giá thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá nên có khả năng gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

Từ những kết luận nêu trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị chuyển hồ sơ về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Kinh doanh nhà (nay là Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất bằng 9 hợp đồng sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trước đó, Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) cũng vừa bị Cục thuế TP.HCM điểm mặt với mức nợ 607,9 tỷ đồng. Đây là công ty thành viên thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và có liên quan đến ông Đinh Trường Chinh. Theo đó, ông Đinh Trường Chinh giữ vai trò cổ đông của công ty và đã bị Công an TP.HCM khởi tố.