TP.HCM quyết không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong cao điểm Tết

Liên quan đến việc đảm đảo đi lại thông suốt cho người dân, UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ ngày 30/12/2023 đến ngày 14/2/2024.



Mục đích việc này nhằm bảo đảm giao thông được an toàn, thông suốt; đáp ứng nhu cầu đi lại và nâng cao chất lượng phục vụ đưa đón người dân ra vào thành phố; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ; tổ chức vệ sinh, trang trí đường phố, chỉnh trang cây xanh, hoa kiểng, chiếu sáng mỹ thuật... phục vụ cho người dân, khách du lịch trong và ngoài nước đón mừng năm mới.

TP.HCM yêu cầu phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất trong dịp Tết. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu tổ chức Lễ phát động ra quân năm An toàn giao thông 2024; thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay trong những tháng đầu năm 2024, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm An toàn giao thông 2024.

Đặc biệt, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp sắp tới.

Bên cạnh đó, UBND TP yêu cầu trong đợt cao điểm Tết, Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố, Sở Giao thông Vận tải, quận huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của người dân về vận tải hành khách và tình hình trật tự an toàn giao thông.

Kịp thời phối hợp giải quyết, khắc phục các sự cố, tai nạn giao thông (nếu có); đồng thời, các cơ quan trên cung cấp danh sách, số điện thoại của cán bộ trực, gửi UBND TP, Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố để thuận tiện cho công tác chỉ đạo.

UBND TP cũng yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, liên tục (24/7) trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024.