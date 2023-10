Vé máy bay Tết: Mở bán sớm, số lượng dồi dào, giá vẫn "trên trời"

17/10/2023 7:46 AM (GMT+7)

Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng

Khảo sát của phóng viên trên các trang bán vé của các hãng hàng không cho thấy, chặng bay TP.HCM - Thanh Hóa, Vietnam Airlines đang mở bán vé khứ hồi giai đoạn từ 1/2/2024 đến 9/2/2024 với mức giá hơn 7 triệu đồng cho hạng phổ thông và gần 11 triệu đồng cho hạng thương gia.

Trong khi thời điểm đầu tháng 9, vé máy bay chặng TP.HCM - Thanh Hóa có mức giá hơn 3,5 triệu đồng cho hạng vé phổ thông và gần 6 triệu đồng cho hạng vé thương gia. Đồng thời, số lượng chuyến bay mở bán trong tháng 9 được ghi nhận ít hơn thời điểm hiện tại khá nhiều.

Riêng hãng Vietjet cũng đang bán vé khứ hồi chặng bay này (giai đoạn từ 1/2/2024 đến 9/2/2024) giá gần 7 triệu đồng cho hạng vé Eco và gần 10 triệu đồng cho hạng vé Skyboss. Trong khi thời điểm tháng 9/2023, Vietjet Air đang bán vé với giá 3,1 triệu cho hạng vé Eco và 4,6 triệu cho hạng vé Skyboss.

Dự báo dịp Tết 2024, nhu cầu đi lại của người dân qua đường hàng không sẽ tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Riêng hãng Bamboo Airways bán vé chặng bay này trong thời gian trên khoảng 7 triệu đồng cho hạng vé Economy và gần 11 triệu đồng cho hạng vé Business.

Trên chặng bay vàng TP.HCM - Hà Nội, vé máy bay khứ hồi giai đoạn từ 1/2/2024 đến 9/2/2024 của Vietnam Airlines đang dao động mức 7,2 triệu đồng cho hạng vé phổ thông và gần 20 triệu cho hạng vé thương gia.

Trong khi đó, chặng bay này, Vietjet Air đang bán vé với giá khứ hồi với giá gần 7 triệu đồng cho hạng Eco (không có hành lý kí gửi) và 9,1 triệu đồng cho hạng vé Skyboss, hạng vé Business có giá 14 triệu đồng. Riêng Bamboo Airways bán vé chặng bay trên mức 7 triệu cho hạng Economy và từ 16-19 triệu cho hạng Business.

Tương tự, các chặng bay từ TP.HCM kết nối các điểm nóng khác như Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng, Quảng Bình, Phú Quốc... giá vé máy bay Tết đều neo ở mức khá cao, nhích nhẹ so với đầu tháng 9 và gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, giá vé máy bay thời điểm giữa tháng 10 đã có sự chênh lệch so với giai đoạn các hãng bắt đầu mở bán. Bên cạnh đó, số lượng chuyến bay được mở bán cũng dồi dào hơn giúp hành khách có thêm nhiều sự lựa chọn.

Dồi dào vé máy bay Tết

Theo các chuyên gia, đón đầu mùa cao điểm Tết năm nay, các hãng đã mở bán sớm trước đến 5 tháng. Tuy nhiên, dù mở bán vé sớm nhưng mức giá đưa ra giữa các hãng không chênh lệch nhau nhiều và được đánh giá không "mềm" mà tương đương giá trong dịp Tết những năm trước.

Giá vé máy bay "hạ nhiệt" chỉ xuất hiện vào đúng ngày 10/2/2024 (tức mồng 1 Tết) và trường hợp còn lại là chiều bay ngược. Do các chiều ngược lại (ví dụ từ Hà Nội - TP.HCM trước Tết và chặng TP.HCM - Hà Nội giai đoạn sau Tết) các hãng thường bay các chuyến bay rỗng vì thiếu hụt hành khách. Các chuyến bay chiều ngược với nhu cầu của người dân thấp hơn nên có giá vé máy bay "mềm" hơn nhiều so với bay chiều cao điểm.

Trước đó, các hãng hàng không đã đồng loạt mở bán vé Tết. Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết từ 13/9, các hãng đã bắt đầu mở bán vé máy bay Tết với khoảng 3 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ ngày 25/1/2024 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Hàng không đồng loạt mở bán vé máy bay Tết 2024 từ đầu tháng 9. Ảnh: Gia Linh

Các hãng Bamboo Airways, Vietravel Airlines cũng sẽ mở bán ra thị trường từ 700.000 đến 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay trong cao điểm Tết 2024...

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không phải báo cáo về nhu cầu thị trường, kế hoạch khai thác, nhu cầu sử dụng slot (giờ cất, hạ cánh) tại các cảng hàng không sân bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 25/1 đến ngày 24/2/2024, tức ngày 15 Tháng Chạp đến ngày 15 Tháng Giêng Âm lịch).

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên cần báo cáo kế hoạch tăng tải cung ứng trên các đường bay cụ thể trong giai đoạn cao điểm Tết. Các đơn vị so sánh, đánh giá với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kiến nghị (nếu có) liên quan đến việc tăng tải cung ứng trên các đường bay trong giai đoạn này.