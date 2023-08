Hàng không nâng mức kiểm soát an ninh, yêu cầu các hãng ổn định giá vé trong dịp lễ 2/9

Liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh hàng không trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đơn vị đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường.



Theo đó, từ ngày 1- 4/9, ngành hàng không áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.

Ngành hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong lễ 2/9. Ảnh: Gia Linh

Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Bên cạnh đó, các Cảng vụ hàng không thông báo nội dung quyết định đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Được biết, Bộ Giao thông Vận tải trước đó cũng đã yêu cầu đơn vị ngành hàng không tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay. Bộ này yêu cầu các hãng hàng không phải xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến.

Các hãng thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công bố, công khai giá bán và mức giá vé theo quy định.

Liên quan đến vấn đề giá vé máy bay, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết thời điểm hiện tại, giá vé máy bay đang ổn định kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè. Vé máy bay có xu hướng tăng cao vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Theo ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị Online, giá vé máy bay một số chặng từ TP.HCM kết nối các điểm nóng du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Tuy Hòa... trong lễ 2/9 bắt đầu giảm nhiệt so với thời điểm đầu tháng 8.

Trang bán vé của Vietnam Airlines, chặng TP.HCM - Phú Quốc ngày đi 1/9 với giá chỉ từ 1,1 triệu - 1,9 triệu cho hạng vé phổ thông và 3,2 - 4,3 triệu cho hạng vé thương gia. Từ đầu tháng 8/2023, trên trang bán vé của hãng Vietnam Airlines, vé máy bay một chiều TP.HCM - Phú Quốc ngày 1/9 giá khoảng 1,9 triệu cho hạng phổ thông và 4,3 triệu cho hạng thương gia.

Cùng chặng bay trên, hãng hàng không Vietjet Air đang bán vé với giá từ 1,2 triệu - 2,9 triệu (tuỳ hạng vé). Trong khi đó, đầu tháng 8, Vietjet bán vé máy bay chặng này có giá từ 1,6 triệu - 3 triệu đồng (tuỳ hạng vé).

Có thể thấy, mức giá trên thời điểm này so với tháng 8 đã giảm trung bình từ vài trăm đến cả triệu đồng (tuỳ từng hạng vé của các hãng hàng không).