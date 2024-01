Vì đâu đại gia ô tô "mất" hàng chục nghìn xe trong năm 2023?

Lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước của các ông lớn xe hơi tại Việt Nam như Honda, Toyota, Mitsubishi, Thaco, Thành Công suy giảm rất mạnh hàng chục nghìn chiếc/năm, càng làm rõ bức tranh khó khăn của thị trường ô tô năm 2023.

Thị trường xe Việt suy giảm doanh số hơn 100.000 chiếc/năm, nhiều "ông lớn" khó khăn

Theo số liệu mới nhất của VAMA, tính hết tháng 12/2023, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe hơi thuộc VAMA bán được gần 276.400 chiếc các loại, giảm 81.700 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức giảm 23%.

Trong đó xe con dưới 9 chỗ ngồi tiêu thụ được là 214.619 chiếc, giảm 73.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước, giảm tương ứng 25%

Hyundai Thành Công là một trong số ông lớn ô tô tại Việt Nam bị suy giảm mạnh doanh số bán ra năm 2023. Ảnh: Thành Công Group.

Các ông lớn sản xuất, nhập khẩu xe tại Việt Nam có doanh số suy giảm rất mạnh. Đứng đầu là Toyota, hết năm 2023 chỉ bán được hơn 57.400 chiếc, suy giảm hơn 33.700 chiếc, đứng thứ hai là Thaco tổng số bán ra chỉ đạt hơn 97.700 chiếc, suy giảm 32.600 chiếc, trong đó, Kia chỉ bán được gần 40.800 chiếc, suy giảm gần 20.000 chiếc, Mazda đạt hơn 35.600 chiếc, suy giảm 400 chiếc; Peugeot đạt 3.000 chiếc, suy giảm gần 7.000 chiếc…

Hyundai là ông lớn thứ 3 bị suy giảm doanh số mạnh khi năm 2023 chỉ bán bán được hơn 67.450 chiếc, suy giảm hơn 14.100 chiếc so với cùng kỳ năm 2022, trong đó xe dưới 9 chỗ ngồi bán ra được hơn 53.800 chiếc, giảm trên 17.000 chiếc.

Các hãng xe khác như Mitsubishi năm 2023 bán ra được 30.900 chiếc, cũng giảm hơn 9.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước; thậm chí ngay cả bản thân mẫu xe Mitsubishi bán chạy số 1 Việt Nam năm 2023 đạt hơn 19.700 chiếc, song so với cùng kỳ năm 2022, cũng bị suy giảm hơn 2.200 chiếc, so với cùng kỳ năm 2021. Hãng xe Honda bán ra năm 2023 đạt 23.800 chiếc, suy giảm hơn 6.800 chiếc.

Theo VAMA, ngoài doanh số bán hàng của các ông lớn thuộc Hiệp hội này suy giảm kỷ lục, năm 2023 cũng là năm buồn cho toàn ngành xe hơi khi tổng doanh số bán hàng toàn thị trường xe hơi Việt Nam (tính thêm một số doanh nghiệp sản xuất xe trong nước, xe nhập không thuộc VAMA) năm 2023 chỉ đạt hơn 301.989 chiếc, suy giảm rất mạnh hơn 102.600 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tương đương khoảng 25,3%.

Doanh số thị trường xe hơi Việt Nam năm 2023 suy giảm mạnh so với năm 2022. Ảnh: VAMA.

Trong đó xe con dưới 9 chỗ ngồi suy giảm mạnh nhất, doanh số bán ra toàn thị trường chỉ đạt 230.700 chiếc, suy giảm hơn 87.200 chiếc so với cùng kỳ năm 2022.

Xe sản xuất, lắp ráp trong nước dù năm 2023 đã có hỗ trợ lớn từ chính sách giảm 50% phí trước bạ từ 12% xuống 6% (ở Hà Nội) và 10% xuống 5% (ở các tỉnh khác) còn vậy, xe nhập khẩu lại bi đát hơn.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, hết năm 2023, cả nước nhập khoảng 118.942 xe ô tô, suy giảm 31,5% về lượng và 26,3% về kim ngạch, trong đó, xe con dưới 9 chỗ ngồi chỉ về hơn 96.600 chiếc.

So lượng nhập khẩu xe về Việt Nam năm 2023 với 2 năm liền kề cho thấy sự suy giảm rất mạnh. So với năm 2022, lượng xe nhập về giảm hơn 54.500 chiếc, trong đó riêng xe con giảm hơn 48.300 chiếc. So với năm 2021, tổng xe nhập về giảm hơn 41.000 chiếc, tương ứng giảm hơn 25,6%; trong đó xe con giảm hơn 13.100 chiếc, suy giảm gần 12%.

Lượng xe nhập giảm hàng chục nghìn chiếc, tỷ lệ đều trên 2 con số cho thấy bức tranh khá ảm đạm của thị trường tiêu thụ xe hơi tại Việt Nam do tác động bất lợi của điều kiện kinh tế vĩ mô và khó khăn của người dân.

Các thị trường xe nhập khẩu về Việt Nam cũng bị suy giảm từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn chiếc do sức cầu thị trường yếu, trong đó đứng đầu đà suy giảm là xe nhập từ thị trường Thái Lan, Indonesia.

Nhiều dự bán của giới chuyên môn và doanh nghiệp ô tô lớn trong nước, doanh nghiệp nhập khẩu, năm 2024 vẫn là năm khó khăn đối với thị trường ô tô khi nền kinh tế vẫn đối diện với khó khăn lớn, dòng tiền chuyển vào một số lĩnh vực trú ẩn như vàng, bất động sản. Trong khi đó, lãi suất cho vay tiêu dùng vẫn khá cao, người dân không mặn mà với vay mua ô tô do tài chính khó khăn.