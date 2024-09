Vì sao cổ phiếu ITA của Tân Tạo bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu Tân Tạo chính thức bị đình chỉ giao dịch từ 26/9

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã quyết định chuyển cổ phiếu ITA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 26/9.

Lý do được đưa ra do Tân Tạo tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Trước đó, HOSE đã nhiều lần nhắc nhở chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và bán niên năm 2024 nhưng Tân Tạo vẫn không công bố.

Khu công nghiệp Tân Tạo

Vào cuối tháng 8 vừa qua, doanh nghiệp này đã có văn bản xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán, thường niên 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 vì lý do bất khả kháng đã kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Cụ thể, Tân Tạo cho biết đã "nỗ lực hết sức" trong việc liên hệ làm việc và thuyết phục 30 công ty kiểm toán được cấp phép trên thị trường, nhưng đều bị từ chối. Nguyên nhân chính, theo họ, là do từ năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đình chỉ tư cách kiểm toán với 4 kiểm toán viên đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Tân Tạo năm 2021, 2022 và bán niên 2023.

Tân Tạo cho rằng, việc đình chỉ tư cách kiểm toán này là bất bình thường, không minh bạch khiến cho tất cả các công ty kiểm toán khác đều sợ kiểm toán cho công ty Tân Tạo cũng sẽ bị đình chỉ tư cách kiểm toán viên một cách tương tự.

Trước đó vào cuối tháng 6, Tân Tạo gửi công văn tới SSC nêu về lý do bất khả kháng này, nhưng đến nay công ty cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan quản lý. Trong khi đó, HOSE vẫn quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/7.

Tân Tạo cho rằng tình hình hiện tại là "đặc biệt nghiêm trọng" liên quan sống còn đến lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và bản thân doanh nghiệp. Công ty đề nghị hai cơ quan quản lý cho phép được hoãn công bố 3 báo cáo cho đến khi họ tìm được công ty kiểm toán và hoàn thành công việc kiểm toán. Họ cũng đề nghị SSC và HOSE hỗ trợ, có văn bản cho phép các công ty được thực hiện kiểm toán cho Tân Tạo.

Diễn biến cổ phiếu ITA trong thời gian qua

Doanh nghiệp này cho biết thêm vẫn đang tìm kiếm và thuyết phục các công ty thực hiện kiểm toán 3 báo cáo kể trên. Tuy nhiên, việc có tìm được đơn vị kiểm toán hay không phụ thuộc vào "những hành động thể hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư của SSC và HOSE". Đồng thời, doanh nghiệp này cũng đề nghị HOSE hủy bỏ quyết định đưa cổ phiếu ITA vào diện hạn chế giao dịch đã ban hành trước đó.

Xét về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 2/2024 tự lập, Tập đoàn Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt gần 71 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Tân Tạo cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu do tập đoàn này bất ngờ ghi nhận chi phí tài chính âm 21 tỷ đồng so với cùng kỳ 1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 76%, còn 3 tỷ đồng. Luỹ kế trong nửa đầu năm 2024, Tập đoàn Tân Tạo ghi nhận doanh thu đạt 142 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ITA tiếp tục điều chỉnh xuống mức 2.770 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, mã cổ phiếu này đã giảm 60% giá trị, kéo theo vốn hóa xuống còn 2.600 tỷ đồng.