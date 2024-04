Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

19/04/2024 8:00 AM (GMT+7)

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu được 314.860 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 142,09 triệu USD, tăng 45,1% về lượng và tăng 47,6% về trị giá so với tháng 2/2024.



Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD, giảm 3,3% về lượng nhưng tăng 15,6% về trị giá so với cùng kỳnăm 2023.

Tính riêng mặt hàng sắn, tháng 3/2024, xuất khẩu sắn đạt 88.060 tấn, trị giá 23,02 triệu USD, tăng 35,9% về lượng và tăng 39,4% về trị giá so với tháng 2/2024.

Giá xuất khẩu bình quân ở mức 261,5 USD/tấn, tăng 2,6% so với tháng 02/2024, nhưng giảm 10,9% so với tháng 3/2023. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn đạt 220.440 tấn, trị giá 56,59 triệu USD, giảm 41,8% về lượng và giảm 45,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Về giá xuất khẩu, 3 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 455,5 USD/tấn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc. Trong ảnh: Nông dân Thừa Thiên Huế thu hoạch sắn. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

Trong khi đó, giá tinh bột sắn xuất khẩu được các nhà máy Việt Nam chào bán ở mức 535-555 USD/tấn, FOB cảng thành phố Hồ Chí Minh. Giá tinh bột sắn giao tại Móng Cái và Lạng Sơn dao động ở mức 4.000-4.180 CNY/tấn.

Giá xuất khẩu sắt lát sang thị trường Trung Quốc ở mức 275 USD/tấn, FOB Quy Nhơn; giá xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc khoảng 315 USD/tấn, FOB Quy Nhơn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 3/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 94,24% tổng lượng sắn xuất khẩu của cả nước, đạt 299.610 tấn, trị giá 133,56 triệu USD, tăng 50,7% về lượng và tăng 55,1% về trị giá so với tháng 2/2024; so với tháng 3/2023 tăng 33,2% về lượng và tăng 59,6% về trị giá.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 890.550 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 400,12 triệu USD, tăng 0,7% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Có thể thấy, Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu sắn và tinh bột sắn lớn nhất thế giới. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 371.930 tấn sắn lát, với trị giá 99,43 triệu USD, giảm 69,1% về lượng và giảm 69,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia là 4 thị trường cung cấp sắn lát cho Trung Quốc.

Đáng chú ý, lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc từ Thái Lan và Việt Nam giảm mạnh, trong khi nhập khẩu từ Lào và Campuchia lại tăng.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp sắn lát lớn thứ hai cho Trung Quốc, với 101.340 tấn, trị giá 26,63 triệu USD, giảm 39,3% về lượng và giảm 39,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần sắn lát của Việt Nam chiếm 27,25% trong tổng lượng nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc, cao hơn so với mức 13,87% của 2 tháng đầu năm 2023.

Đối với mặt hàng tinh bột sắn, trong 2 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 584.540 tấn tinh bột sắn, trị giá 309,26 triệu USD, giảm 11,5% về lượng, nhưng tăng 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Indonesia.

Trong đó, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường lớn nhất cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2024, với 267.930 tấn, trị giá 137,94 triệu USD, giảm 6,1% về lượng, nhưng tăng 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 45,84% trong tổng lượng tinh bột sắn nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 43,19% của 2 tháng đầu năm 2023.

Mặc dù nhu cầu từ thị trường Trung Quốc vẫn lớn nhưng theo Hiệp hội Sắn Việt Nam, hiện nhiều nhà máy đã nghỉ sản xuất do nguồn nguyên liệu về không đều. Dự báo, mùa hè năm 2024 đến sớm hơn năm 2023, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ sắn cho ngành thực phẩm chế biến trực tiếp từ sắn đang có tín hiệu giảm dần khi thời tiết nắng nóng ngay từ đầu tháng 4/2024.

Các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn tổ chức thu mua sắn lát nhập kho với số lượng ít do dự báo năm 2024 đầu ra sắn lát tiêu thụ giảm (ước tính giảm trên 10% so với năm 2023). Do đó, một số doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này có định hướng khai thác mặt hàng nông sản khác đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp.