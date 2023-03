Vietnam Airlines hợp tác TP.Đà Nẵng phát triển hàng không, du lịch

Hơn 100 nhà may áo dài tại TP.HCM sẽ giảm giá tiền may áo dài, giá bán vải… nhân dịp Lễ hội Áo dài TP.HCM cũng như 8/3. Đây là dịp hiếm hoi các nhà may, cửa hàng, cơ sở may đo áo dài giảm giá, khuyến mãi.