VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ: Mở đường cho những khát vọng

Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn không chỉ với Vingroup nói riêng, mà còn với cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, khi đặt dấu mốc lịch sử về sự hiện diện của doanh nghiệp Việt trên sàn giao dịch quy tụ các công ty vốn hóa lớn nhất, với các giao dịch đóng góp cho chỉ số đại diện “quyền lực” Phố Wall.

Sau gần 6 năm tính từ khi nhà máy của VinFast tại Hải Phòng còn là bãi đầm lầy, hãng xe hơi Việt đã có những bước đi rất nhanh, liên tiếp gặt hái những thành tựu chưa từng có và từ 15/8/2023, tiếp tục ghi dấu mốc chưa từng có với cộng đồng doanh nghiệp Việt: VinFast sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn NASDAQ từ ngày 15/8 với mã "VFS" và "VFSWW"

Theo đó, cổ phiếu và chứng quyền của VinFast Auto Ltd chính thức bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq từ ngày 15/8/2023 theo giờ GMT, với các mã niêm yết lần lượt là "VFS" và "VFSWW".

Trước đó, ngày 14/8, tại New York, Mỹ (tức sáng ngày 15/8 giờ Việt Nam) VinFast Auto Pte. Ltd. (VinFast) và Black Spade Acquisition Co (NYSE: BSAQ) (Black Spade) công bố hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh (SPAC) đã được thông báo trước đó. Công ty niêm yết sau sáp nhập có tên là VinFast Auto Ltd.

Thông báo về việc hoàn thành hợp nhất kinh doanh được đưa ra sau khi các cổ đông của Black Spade bỏ phiếu chấp thuận giao dịch vào ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Sau hợp nhất, Black Spade trở thành công ty con thuộc sở hữu của VinFast Auto Ltd., và được dự kiến sẽ rút niêm yết khỏi sàn giao dịch NYSE American LLC.

Qua sáp nhập SPAC để niêm yết sàn Mỹ, cánh cửa phổ biến đã tồn tại hơn 3 thập kỷ có lẻ giúp những doanh nghiệp ở các thị trường xa tiếp cận và niêm yết chính thống quốc tế thuận lợi, VinFast Auto Ltd giữ nguyên biểu tượng chữ V - “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”.

Sự kiện niêm yết này chính thức đưa biểu tượng chữ V ấy có mặt tại thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới, đánh dấu mốc hiện thực những khát vọng mà nhiều thế hệ doanh nghiệp nước ta trước nay đã ấp ủ nhưng vẫn chưa thành. Chính vì điều này, các chuyên gia nhận định sự kiện này của của Vingroup, có ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, và sự thành công đó là một niềm tự hào chung của các doanh nghiệp, của nền kinh tế Việt.

Nhận định về sự kiện ông Huỳnh Minh Tuấn - Chủ tịch FIDT- cho rằng với việc đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của SEC và các nhà đầu tư quốc tế, VinFast được niêm yết tại Mỹ là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực và quyết tâm của doanh nghiệp trong vòng gần một năm qua. Sự kiện này sẽ đánh dấu bước ngoặt cho VinFast -Vingroup nói riêng và thị trường vốn Việt Nam nói chung.

Gọi đây là thương vụ “vô tiền khoáng hậu”, sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý và định hướng, ông Tuấn khẳng định, đây chắn chắn sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng, một “case study” để các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam có thêm động lực, kinh nghiệm để có thể “nối gót” VinFast đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế.

Biểu tượng chữ V - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam, theo VFS "đóng dấu mộc" giao dịch trên Nasdaq, mở đường cho các thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Về chiến lược của VinFast Auto Ltd, niêm yết sàn Mỹ là một "đòn bẩy", sức bật mạnh mẽ để doanh nghiệp vượt lên. Với định giá lên đến hơn 27 tỷ USD, tuy các nhà sáng lập doanh nghiệp khẳng định đây chỉ mới là bước khởi đầu, nhưng đó vẫn là con số thể hiện cú “đạp ga” trên cả tuyệt vời của hãng xe hơi Việt khi lăn bánh quốc tế.

Đó không chỉ là mức định giá cao nhất mà một doanh nghiệp Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay và trong suốt lịch sử 23 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam, chưa từng có doanh nghiệp nào chạm đến ngay cả tại thời kỳ bùng nổ nhất, mà con số 27 tỷ USD còn đưa hãng xe của Việt Nam, một bước tiến thẳng lên vị trí lớn thứ 3 trong lĩnh vực sản xuất xe điện, chỉ sau Tesla và Li Auto. Định giá lớn sẽ tạo cơ hội lớn cho Vinfast bùng nổ trên thị trường xe hơi/ xe điện đang hấp dẫn mọi "ông lớn".



Chia sẻ về cột mốc trở thành công ty niêm yết thông qua hợp nhất kinh doanh cùng Black Spade, bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc VinFast Auto Pte. Ltd. cho biết: "Trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của VinFast. Đây không chỉ đơn thuần là những giao dịch trên thị trường chứng khoán, mà còn ghi nhận niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của chúng tôi, cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi là làm cho các phương tiện điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người”.

Còn theo ông Dennis Tam, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Black Spade Acquisition Co, chia sẻ: "Việc niêm yết trên Nasdaq sẽ hỗ trợ chiến lược toàn cầu của VinFast thông qua cơ hội tiếp cận thị trường vốn lớn".

Đại diện của VinFast và Black Spade. Ảnh: VinFast.

Ở góc độ đầu tư, với vai trò cổ đông sở 51,52% cổ phần VinFast tương đương hơn 51% số cổ phần VFS trên Nasdaq, VIC của Vingroup cũng sẽ có một cú hích lớn trong định giá giá trị thị trường của phần sở hữu này, và là động lực tăng giá cho VIC trong dài hạn khi VFS "đóng dấu mộc" vào thị trường chứng khoán Mỹ thành công.



Ước tính ban đầu của một chuyên gia, thuần túy ở góc độ đầu tư, nếu xét VinFast là một khoảng đầu tư thì với số vốn VIC đã bỏ ra khoảng 65,7 nghìn tỷ đồng, giá trị vốn cổ phần tương đương được kỳ vọng 275,6 nghìn tỷ đồng, tương đương mức sinh lợi cho VIC trong khoản đầu tư này là khoảng 210.000 tỷ, hay mức sinh lãi 219% so với vốn đầu tư.

Tuy nhiên, nhà đầu tư Vingroup trong hành trình VinFast, hẳn không chỉ đặt mục tiêu sinh lãi thuần túy theo khoản đầu tư tài chính VFS.

VinFast là công ty con của Vingroup và được thành lập năm 2017. VinFast đã chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất xe điện vào năm 2022. Hiện VinFast đã phát triển thành công hệ sinh thái xe điện toàn diện gồm các dòng xe SUV điện (từ minicar đến 5 phân khúc cơ bản: A-B-C-D-E); xe máy điện và xe buýt điện.

Xe của VinFast được bán tại Việt Nam, Bắc Mỹ và sắp tới là châu Âu. VinFast sở hữu cơ sở sản xuất ô tô hiện đại tại Hải Phòng, Việt Nam với tỷ lệ tự động hóa lên tới 90% và công suất sản xuất hàng năm lên đến 300.000 xe trong giai đoạn 1.

Ngày 28/7 vừa qua, VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina, đánh dấu bước tiến lớn trong quá trình mở rộng toàn cầu và phát triển chuỗi cung ứng của công ty tại thị trường Bắc Mỹ. Mọi tâm huyết, kỳ vọng của các nhà sáng lập VinFast, để đi đến hôm, đã vượt xa những tính toán sinh lãi tài chính.

Thật hy vọng đó sẽ mãi là chữ V - Mãnh liệt tinh thần Việt Nam, cũng là chiến thắng (Victory) bước đầu, mở đường cho thực thi những khát vọng lớn, những dấu ấn tiếp theo của doanh nghiệp Việt, trên thương trường toàn cầu.

