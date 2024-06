Xử lý vướng mắc cho các dự án giao thông quan trọng phía Nam

28/06/2024 10:26 AM (GMT+7)

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với các bộ, địa phương, cơ quan có liên quan về xử lý khó khăn, vướng mắc cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam.

Theo kết luận, lãnh đạo Chính phủ trong thời gian qua đã quyết liệt chỉ đạo các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông, trong đó có các dự án tại khu vực phía Nam.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, một tuyến giao thông quan trọng ở phía Nam. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, một số địa phương có nguồn vật liệu (đặc biệt là tỉnh Tiền Giang) còn chưa chủ động, chưa có sự quyết liệt, các cơ quan tham mưu nghiên cứu chưa sâu, tham mưu chưa đúng việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; các địa phương chưa áp dụng kịp thời cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, dẫn đến chưa có phương án cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án còn thiếu nguồn vật liệu.

Để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các tuyến giao thông kết nối liên vùng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong vùng cần tiếp tục xác định đầy đủ trách nhiệm chính trị, chủ động trong việc bảo đảm cung ứng vật liệu đắp nền đường cho các dự án; các bộ, địa phương phải đưa ra cách làm rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ đắp nền đường (cát) cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Đối với dự án còn thiếu nguồn vật liệu đắp nền đường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu trong tháng 7/2024, các địa phương có mỏ phải hoàn thành thủ tục để khai thác cát cung ứng cho các dự án, bảo đảm khối lượng, công suất đáp ứng tiến độ thi công.

Trong đó, tỉnh Tiền Giang cung ứng khoảng 15,95 triệu m3 cho: Dự án Cần Thơ - Cà Mau khoảng 2 triệu m3; Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khoảng 4,55 triệu m3; Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM khoảng 6,6 triệu m3; Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu khoảng 0,95 triệu m3; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận khoảng 1,85 triệu m3 .

Tỉnh Bến Tre cung ứng khoảng 7,37 triệu m3 cho Dự án Cần Thơ - Cà Mau khoảng 2 triệu m3; Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khoảng 3,37 triệu m3; Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM khoảng 2 triệu m3 .

Tỉnh An Giang cung ứng đủ 3,395 triệu m3 cát đắp nền đường cho phần còn thiếu của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản.

Vĩnh Long và Sóc Trăng tiếp tục rà soát ưu tiên cung ứng vật liệu đắp nền cho các dự án trọng điểm theo tiến độ; tỉnh Vĩnh Long cung ứng cho Dự án Vành đai 3 TP.HCM 1,4 triệu m3, trong đó năm 2024 là 0,7 triệu m3.