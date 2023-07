Nhiều điểm du lịch tự phát tại Vân Đồn

Gần đây tại huyện Vân Đồn xuất hiện nhiều điểm kinh doanh hoạt động du lịch tự phát như các hoạt động trải nghiệm trên mặt biển ở các khu nuôi trồng thủy, hải sản; các bãi tắm, các khu du lịch sinh thái, các cơ sở kinh doanh lưu trú chưa được cấp phép… tiềm ẩn những nguy cơ, nguy hiểm liên quan tới con người, an ninh trật tự, môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

Một số hòn đảo ở Vịnh Bái Tử Long (Vân Đồn) nở rộ các hoạt động trải nghiệm du lịch tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách (Ảnh: Fanpage Hòn Cò)





Để góp phần tạo môi trường kinh doanh du lịch văn minh, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của du khách, UBND huyện Vân Đồn đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao du lịch tự phát trên địa bàn huyện.

Trong 2 ngày 15 và 17/7, Đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra 8 cơ sở trên địa bàn huyện, gồm 5 cơ sở trên Vịnh Bái Tử Long và 3 cơ sở tại xã Đoàn Kết, Vạn Yên.

Đoàn đã thực hiện kiểm tra 8 cơ sở gồm cơ sở tại khu vực đảo Phất Cờ, đảo Lão Vọng (xã Hạ Long), khu vực Tây Hoi (xã Bản Sen), 2 cơ sở tại khu vực Hòn Cò (thị trấn Cái Rồng), cơ sở Khe Mai Farm (xã Đoàn Kết), cơ sở VoVe Camping và cơ sở Vạn Yên Resort thuộc Dự án trồng rừng, trang trại kết hợp du lịch sinh thái (xã Vạn Yên).

Đoàn kiểm tra hồ sơ, thủ tục của cơ sở tại khu vực đảo Phất Cờ, xã Hạ Long (Ảnh: Mai Duyên)





Kết quả kiểm tra thực tế tại 5 cơ sở trên vịnh Bái Tử Long, có 3 cơ sở có giấy chứng nhận QSD đất, Quyết định cho thuê đất bãi triều, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 2 cơ sở tại khu vực Hòn Cò - thị trấn Cái Rồng không cung cấp được giấy tờ pháp lý liên quan trong đó có 1 cơ sở đang có khoảng 40 người tham gia hoạt động trải nghiệm chèo thuyền kayak, sup và dịch vụ ăn uống. Các cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện cơ sở pháp lý để tổ chức các dịch vụ dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người tham gia. Do đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu các cơ sở này dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Đối với 3 cơ sở tại xã Đoàn Kết và Vạn Yên đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ thẩm duyệt PCCC; phương án cứu hộ cứu nạn. Các dịch vụ hiện có tại các cơ sở cơ bản đảm bảo theo các quy định của pháp luật và đáp ứng được nhu cầu của khách.

Khu vực neo đậu tàu, bè dịch vụ tự phát tại Tây Bắc đảo Hoi xã Bản Sen (Ảnh: Ngân Hà)





Tại các cuộc kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xác nhận hiện trạng và hướng dẫn, yêu cầu cơ sở kinh doanh bổ sung, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức cho các cơ sở ký cam kết chỉ thực hiện kinh doanh các dịch vụ khi được các cấp có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm.

Trước đó, lãnh đạo UBND huyện cùng một số phòng, ban của huyện Vân Đồn đã đi kiểm tra đột xuất mô hình tàu, bè dịch vụ kết hợp nuôi trồng thủy sản chưa được cấp phép tại khu vực Tây Bắc đảo Hoi, thuộc xã Bản Sen.

