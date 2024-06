20 nhà báo nữ tài sắc vẹn toàn khiến người xem không thể rời mắt

Melissa Theuriau:

Melissa Theuriau.

"Nàng thơ nước Pháp" này là một trong những nữ phóng viên thời sự hàng đầu của đất nước hình lục lăng. Với bằng Thạc sĩ Báo chí Truyền hình, Melissa mang đến cho chương trình trên kênh M6 một sức sống tươi mới bằng sự quyến rũ và năng lượng của mình. Cô cũng là nhà sáng lập tổ chức phi chính phủ La Rose, hỗ trợ giáo dục cho các bé gái. (Melissa Theuriau sinh ngày 18/7/1978 tại Pháp, Instagram: 124 nghìn người theo dõi)

Abby Phillip:

Abby Phillip.

Phóng viên Nhà Trắng và người dẫn chương trình cuối tuần tại CNN, Abby Phillip là một cái tên quen thuộc với khán giả Mỹ. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, cô đã đưa tin về nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia, từ các vụ xả súng đến các cuộc bầu cử. Abby được vinh danh trong danh sách Time 100 Next và nhận giải thưởng uy tín National Urban League’s Women of Power. (Abby Phillip sinh ngày 25/11/1988 tại Mỹ, Instagram: 300 nghìn người theo dõi)

Georgie Thompson:

Georgie Thompson.

Nếu bạn là một fan hâm mộ thể thao, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua Georgie Thompson trên kênh Sky Sports. Tốt nghiệp Đại học Leeds, Georgie mang đến cho chương trình thể thao một sự thanh lịch và chuyên nghiệp hiếm có. Cô đã đưa tin về hầu hết các sự kiện thể thao lớn như: US Open Tennis, A1 Grand Prix, Speedway World Cup và Wimbledon Championship. (Georgie Thompson sinh ngày: 25/9/1977 tại Vương quốc Anh, Instagram: 12.7 nghìn người theo dõi)

Alessandra Villegas:

Alessandra Villegas.

Không chỉ là một nữ phóng viên thời sự nổi tiếng tại Telemundo Mexico, Alessandra còn là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và một nữ diễn viên tài năng. Cô sở hữu gu thời trang và phong cách hoàn hảo, thường xuyên chia sẻ các video về làm đẹp và vlog trên kênh YouTube của mình. (Alessandra Villegas sinh ngày 1/4/1987 tại Venezuela, Instagram: 509 nghìn người theo dõi)

Brooke Baldwin:

Brooke Baldwin.

Phát thanh viên tin tức cấp cao tại CNN, Brooke Baldwin không chỉ sở hữu nhan sắc quyến rũ mà còn có một sự nghiệp đáng nể. Cô tốt nghiệp Đại học Bắc Carolina và theo học báo chí tại Trường Báo chí và Truyền thông Hussman. Gần đây, Brooke cũng ra mắt cuốn sách đầu tay mang tên Huddle, truyền cảm hứng về sự trao quyền cho phụ nữ. (Brooke Baldwin sinh ngày 12/7/1979 tại Mỹ, Instagram: 216 nghìn người theo dõi)

Megyn Kelly:

Megyn Kelly.

Nữ phóng viên người Mỹ này không chỉ sở hữu đôi mắt xanh quyến rũ mà còn có một sự nghiệp lừng lẫy. Trước khi chuyển sang dẫn chương trình tin tức, Megyn từng là một luật sư hành nghề trong 9 năm. Cô làm việc tại Fox News từ năm 2004 đến năm 2017 và hiện tại vẫn duy trì sự hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube và Instagram. (Megyn Kelly sinh ngày 18/11/1970 tại Mỹ, Instagram: 193 nghìn người theo dõi)

Susan Li:

Susan Li.

Người dẫn chương trình tin tức cấp cao của Fox Business Network, Susan Li bắt đầu sự nghiệp của mình tại Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Canada. Cô từng là người đồng dẫn chương trình Asia Squawk Box trên CNBC. Sinh ra ở Trung Quốc và lớn lên ở Canada, Susan tốt nghiệp Đại học Toronto và sở hữu vẻ đẹp nổi bật cùng sự hiện diện quyến rũ trên màn ảnh. (Susan Li sinh ngày sinh 1/5/1985 tại Mỹ, Instagram: 77.1 nghìn người theo dõi)

Abby Huntsman:

Abby Huntsman.

Abby Huntsman là một nhà báo người Mỹ nổi tiếng với vai trò đồng dẫn chương trình Fox & Friends Weekend trên kênh Fox News. Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 16 tuổi và được coi là một trong những nhân vật xinh đẹp và được kính trọng nhất trong giới truyền thông Mỹ. (Abby Huntsman sinh ngày 1/5/1986, Mỹ, Instagram: 123 nghìn người theo dõi)

Anna Kooiman:

Anna Kooiman.

Nữ phóng viên người Úc này từng là người dẫn chương trình và phóng viên của Fox News Channel. Cô nổi tiếng với vai trò đồng dẫn chương trình Fox & Friends, chuyên đưa tin về sức khỏe và thể dục. Năm 2016, Anna từ chức tại Fox News và chuyển đến Úc, nơi cô thành lập công ty Strong Sexy Mammas, một dự án kinh doanh trực tuyến về thể dục dành cho các bà mẹ. (Anna Kooiman sinh ngày 7/2/1984 tại Mỹ, Instagram: 21.7 nghìn người theo dõi)

Kimberly Guilfoyle:

Kimberly Guilfoyle.

Người dẫn chương trình nổi tiếng tại Fox News, Kimberly Guilfoyle được biết đến với sự hiện diện quyến rũ và tính cách táo bạo. Cô từng là cố vấn cho cựu tổng thống Donald Trump và có mối quan hệ tình cảm với con trai cả của ông, Donald Trump Jr. Kimberly có bằng Tiến sĩ luật và từng là người đồng dẫn chương trình The Five được đánh giá cao. (Kimberly Guilfoyle sinh ngày 9/3/1969 tại Mỹ, Instagram: 836 nghìn người theo dõi)

Ghida Fakhry:

Ghida Fakhry.

Nhà báo người Lebanon, Ghida Fakhry, là một trong những nữ phóng viên thời sự nổi tiếng nhất thế giới. Hiện tại, cô là người dẫn chương trình chính cho kênh Al Jazeera News. Với bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Cận và Trung Đông, Ghida từng là nhà phân tích cho CNN và được vinh danh là một trong những người Ả Rập có ảnh hưởng nhất thế giới bởi Arabian Business Power 500. (Ghida Fakhry sinh ngày 27/11/1970 tại Lebanon, Instagram: 3.933 người theo dõi)

Jenna Lee:

Jenna Lee.

Nữ phóng viên xinh đẹp này từng là phát thanh viên truyền hình tại Fox News. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách phóng viên tự do cho một tờ báo cộng đồng ở San Francisco trước khi gia nhập Fox News và đồng dẫn chương trình Happening Now. Jenna có bằng Thạc sĩ của Đại học Báo chí Columbia. (Jenna Lee sinh ngày 30/5/1980 tại Mỹ, Instagram: 51.3 nghìn người theo dõi)

Gigi Stone Woods:

Gigi Stone Woods.

Gigi Stone Woods là một nữ phóng viên và nhân vật truyền hình nổi tiếng, từng làm việc cho các mạng lưới tin tức lớn như NBC News và ABC News. Cô được biết đến với khả năng truyền đạt thông tin phức tạp một cách ngắn gọn và phong cách thời trang sáng tạo. Gigi đã giành được nhiều giải thưởng cho công việc báo chí của mình. (Gigi Stone Woods sinh ngày 15/10/1979 tại Mỹ, Instagram: 22.6 nghìn người theo dõi)

Angela Rye:

Angela Rye.

Là một nhà bình luận nổi tiếng về các vấn đề chính trị và xã hội, Angela Rye hiện là phóng viên đặc biệt của ESPN và người đứng đầu IMPACT Strategies, một công ty vận động chính trị ở Washington. Cô từng là nhà bình luận chính trị cho CNN và xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông khác như HuffPost Live, TV One và BET. (Angela Rye sinh ngày 26/10/1979 tại Mỹ, Instagram: 1.5 triệu người theo dõi)

Robin Meade:

Robin Meade.

Robin Meade là một trong những gương mặt nổi bật trong ngành công nghiệp tin tức. Cô là người dẫn chương trình Morning Express trên HLN TV và từng là Hoa hậu Ohio. Robin cũng là một nhạc sĩ tài năng, đã phát hành nhiều album thành công và giành được giải Emmy khu vực. (Robin Meade sinh ngày 21/4/1969 tại Mỹ, Instagram: 128 nghìn người theo dõi)

Ainsley Earhardt:

Ainsley Earhardt.

Nữ phóng viên bảo thủ người Mỹ này được biết đến với vai trò đồng dẫn chương trình Fox & Friends trên kênh Fox News. Cô cũng là một tác giả, với các cuốn sách như Take Heart, My Child và Through Your Eyes. Ainsley từng phỏng vấn cựu tổng thống Donald Trump và Mike Pence, và được ông Trump khen ngợi trên Twitter vì tài năng báo chí của mình. (Ainsley Earhardt sinh ngày 20/9/1976 tại Mỹ, Instagram: 321 nghìn người theo dõi)

Danielle Graham:

Danielle Graham.

Phóng viên giải trí người Canada này nổi tiếng với những đóng góp của mình cho chương trình Etalk của CTV. Danielle có bằng Thạc sĩ về Phát thanh và Truyền hình và từng phỏng vấn nhiều ngôi sao nổi tiếng trong các bộ phim bom tấn như Harry Potter, Couple Retreat và Forgetting Sarah Marshall. (Danielle Graham sinh ngày 1/4/1980 tại Canada, Instagram: 42 nghìn người theo dõi)

Cheryl Hickey:

Cheryl Hickey.

Người dẫn chương trình chính của ET Canada, Cheryl Hickey là một gương mặt nổi bật trong ngành công nghiệp tin tức. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 17 tuổi và có bằng Thạc sĩ về Nghệ thuật Phát thanh và Truyền hình từ Fanshawe College. Cheryl cũng từng làm trợ lý sản xuất và tác giả. (Cheryl Hickey sinh ngày 8/1/1976 tại Canada, Instagram: 94.7 nghìn người theo dõi)

Courtney Friel:

Courtney Friel.

Nữ phóng viên và người dẫn chương trình người Mỹ này có bằng Cử nhân Nghệ thuật về Khoa học Chính trị từ Đại học Bang San Diego. Cô từng làm phóng viên giải trí cho Fox News và hiện đang làm việc cho KTLA ở Los Angeles, California. (Courtney Friel sinh ngày 22/4/1980 tại Mỹ, Instagram: 60.4 nghìn người theo dõi)

Gloria Macarenko:

Gloria Macarenko.

Nhà báo và nhân vật truyền hình người Canada, Gloria Macarenko, được biết đến với kinh nghiệm dày dặn trong ngành phát thanh truyền hình. Cô từng làm việc cho nhiều kênh tin tức nổi tiếng và sở hữu vẻ đẹp tự nhiên cùng sự duyên dáng trên màn ảnh. (Gloria Macarenko sinh ngày 3/9/1962 tại Canada)

