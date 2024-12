Aqua City: Sức hút từ diện mạo mới và tiềm năng phát triển vượt bậc

Được lấy cảm hứng thiết kế từ thành phố ven biển Valencia xinh đẹp của Tây Ban Nha, River Park 2 là một trong những phân khu nổi bật của Aqua City (Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Đây cũng là khu vực được quy hoạch một cách thông minh, hài hòa giữa không gian sống và lợi thế sông nước tự nhiên bao bọc, mang đến trải nghiệm sống như nghỉ dưỡng cho cư dân.



Fiesta 1 Clubhouse quy mô bậc nhất Aqua City vừa được đưa vào vận hành, phục vụ cư dân

Cư dân phân khu River Park 2 nhận bàn giao nhà

Những chuyển động tích cực tại Aqua City

Những tháng cuối năm 2024, Aqua City nhộn nhịp với không khí bàn giao nhà và đón cư dân an cư, cùng với đó là nhiều tiện ích được hoàn thiện và đưa vào vận hành, từng bước hình thành cộng đồng thịnh vượng.

Theo đại diện tập đoàn Novaland, từ đầu năm 2024 đến nay, được sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành, sự đồng hành của đối tác tài chính, đối tác nhà thầu, và hơn hết là niềm tin của cư dân, khách hàng, Aqua City đã nỗ lực đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện các công trình nhà ở cùng các tiện ích tại nhiều phân khu như River Park 2, Ever Green, Sun Harbor 2, 3…

Aqua City bàn giao sản phẩm nhà phố, biệt thự tại hàng loạt phân khu khác tại Ever Green, Sun Harbor 2, 3

Hiện tại, hơn 700 căn biệt thự và nhà phố tại Aqua City đã được bàn giao đến cư dân. Song song hàng loạt tiện ích cao cấp sẵn sàng vận hành, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng của cư dân, điển hình như Trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center, Chuỗi clubhouse, Công viên, khu vui chơi, tổ hợp quảng trường – bến du thuyền Aqua Marina, Trung tâm thương mại, trung tâm an ninh ứng dụng công nghệ thông minh, chuỗi nhà hàng ẩm thực với nhiều thương hiệu danh tiếng, chuỗi siêu thị mini Aqua Market...Đây là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực và cam kết mạnh mẽ từ chủ đầu tư trong việc mang đến không gian sống lý tưởng cho khách hàng.



Aqua City nằm ở phía Đông TP.HCM do tập đoàn Novaland đầu tư và phát triển, hướng tới kiến tạo chuẩn sống mới. Trên quy mô 1.000 ha cùng lợi thế sông nước bao bọc, Aqua City dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Dự án kỳ vọng từng bước kiến tạo một đô thị đáng sống, góp phần thúc đẩy làn sóng dịch chuyển an cư về vùng vệ tinh, giảm tải áp lực cho các đô thị trung tâm như TP.HCM, TP.Biên Hòa. Đồng thời, trở thành một thành phố của nghệ thuật và vẻ đẹp, nơi thời trang – nghệ thuật – kiến trúc - sức khỏe hội tụ với những trải nghiệm độc đáo và đầy khác biệt.

Dự án Aqua City với quy mô 1.000ha.

Tháng 11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai cũng chính thức phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 1/10.000, đánh dấu bước quyết đinh trong việc tháo gỡ pháp lý cho dự án Aqua City, vốn đã bị vướng mắc hơn 2 năm qua.

Đây là bước pháp lý quan trọng tháo gỡ cho nhiều dự án của nhiều doanh nghiệp, đảm bảo sự đồng bộ quy hoạch, mở đường cho việc hoàn tất điều chỉnh quy hoạch phân khu C4 và quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Aqua City dự kiến vào đầu năm 2025. Quy hoạch mới này sẽ là nền tảng pháp lý vững chắc giúp đại dự án Aqua City sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện, trở thành đô thị đáng sống bậc nhất phía Đông TP.HCM.

Song song với những bước tiến tích cực về pháp lý, các ngân hàng đã giải ngân các gói tín dụng lên đến 3.250 tỷ đồng để triển khai xây dựng các phân khu trong Aqua City. Đồng thời, một số tổ chức tài chính cam kết cung cấp thêm các gói vay với tổng giá trị trên 10.000 tỷ đồng để Novaland tiếp tục triển khai hạ tầng, xây dựng và bàn giao nhà cho khách hàng trong năm 2025-2026.



Ngoài ra, các yếu tố hạ tầng ngoại khu cũng đang tạo sức bật lớn cho khu đô thị. Thông tin sân bay Long Thành đang trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ để khai thác vận hành, hoàn thiện cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trong năm 2025 cùng chủ trương mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu giây lên 10 làn xe đã làm gia tăng kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của khu vực. Điều này càng khẳng định giá trị bất động sản tại Aqua City sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai gần.



Diện mạo mới đầy hấp dẫn của Aqua City

Theo kế hoạch, dự kiến trong năm 2025, nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực sẽ tiếp tục được triển khai tại Aqua City, như chuỗi Nhà hàng F&B bên sông, Kidzone, Phòng khám Nova Medic... Những tiện ích này không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn góp phần định hình Aqua City như một thành phố của Nghệ thuật và vẻ đẹp, một tọa độ của phong cách sống, thu hút cư dân và du khách từ khắp nơi.

Gia đình anh Phan Sào Nam nhận bàn giao biệt thự tại Aqua City.

Đầu tư biệt thự tại Aqua City từ những ngày đầu tiên, anh Phan Sào Nam cho biết, anh vô cùng vui mừng và phấn khởi trước những chuyển động đầy tích cực tại dự án. "Cảm xúc của gia đình rất vui và phấn khởi khi chính thức nhận bàn giao biệt thự này. Chứng kiến Aqua City nỗ lực không ngừng để trở thành một đô thị đáng sống, tôi rất hài lòng với quyết định đầu tư của mình. Sau khi nhận nhà, tôi nhanh chóng lên phương án hoàn thiện nội thất để tận hưởng không gian sống tại đây", anh Nam nói.

Trong niềm vui nhận nhà mới, khách hàng Thanh Vân chia sẻ: "Giá trị lớn nhất khi chọn Aqua City là được trở thành cư dân của dự án, mỗi ngày hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng các dịch vụ đẳng cấp. Tôi thực sự vui mừng khi Aqua City liên tục đón nhận những thông tin tích cực, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Tôi sẽ sớm hoàn thiện nội thất cho nhà mới này để sẵn sàng an cư".