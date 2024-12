08/12/2024 9:27 AM (GMT+7)

Ba thẩm phán tại Tòa Phúc thẩm liên bang quận Columbia (Mỹ) đã ra phán quyết từ chối kháng cáo mà TikTok đưa ra trước đó yêu cầu chặn luật có thể cấm ứng dụng này tại Mỹ. Phán quyết này là cú đánh mạnh vào TikTok tại thị trường lớn nhất là Mỹ với hơn 170 triệu người sử dụng.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden ngày 24/4 năm nay đã ký thông qua Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát (PAFACA), buộc ByteDance - công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc - phải hoàn thành việc thoái vốn tại TikTok theo thời hạn chót là ngày 19/1/2025.

Bác đơn kiện, Mỹ sắp cấm TikTok. Nhiều người dân Mỹ phản đối cấm TikTok

Nếu ByteDance không thực hiện chuyển quyền sở hữu, TikTok sẽ phải đối mặt với lệnh cấm trên toàn nước Mỹ. Đạo luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, khi các nhà lập pháp Mỹ lo ngại dữ liệu về người Mỹ có thể bị khai thác khi họ sử dụng ứng dụng TikTok.

Đến đầu tháng 5, TikTok và công ty mẹ ByteDance đệ đơn kiện lên Tòa phúc thẩm liên bang quận Columbia – tòa có thẩm quyền xét xử khiếu nại liên quan đến PAFACA. Trong đơn, ByteDance và TikTok cáo buộc Chính phủ Mỹ ban hành lệnh cấm một nền tảng mạng xã hội như Tik Tok là vi phạm Tu chính án thứ nhất trong Hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận. Họ cũng lập luận rằng việc ByteDance thoái vốn khỏi TikTok là không khả thi dưới góc độ thương mại, công nghệ và pháp lý.

Hiện chưa rõ bước đi kế tiếp. Theo giới chuyên gia, TikTok và ByteDance có thể khiếu kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ, nhưng không có gì bảo đảm các thẩm phán sẽ tiếp nhận, xử lý khiếu nại. Quyết định của Tòa phúc thẩm liên bang quận Columbia cũng đặt ra thách thức cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ giải cứu ứng dụng Tik Tok tại Mỹ, nhưng không tiết lộ thông tin, bước đi cụ thể.

Việc thông qua luật được đưa ra vào thời điểm TikTok đang tăng gấp đôi nỗ lực biến nền tảng truyền thông xã hội thành một điểm đến mua sắm chính thức với TikTok Shop, được ra mắt tại Mỹ vào năm ngoái. Theo công ty nghiên cứu Earnest Analytics, hơn 11% hộ gia đình ở Mỹ đã mua hàng thông qua TikTok Shop.

Đối với các thương hiệu, lệnh cấm đe dọa đến công cụ đang trở thành khoản doanh thu sinh lời cao của họ. Trong những năm gần đây, các công ty đã lũ lượt đổ xô vào TikTok, một nền tảng mà việc doanh số tăng thần tốc chỉ sau một đêm không còn xa lạ. Ngay cả khi tương lai của TikTok đang gặp nguy hiểm ở Mỹ, các thương hiệu vẫn nói rằng họ vẫn chưa rời bỏ nền tảng này.

Đối với một số người, đó là công việc bình thường khi các thương hiệu tìm cách tối đa hóa doanh số bán hàng trên TikTok. Tuy nhiên, các công ty và người sáng tạo dựa vào TikTok đã lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp nền tảng này ngừng hoạt động hoặc đổi chủ.

Nhiều thương hiệu họ coi TikTok là động lực quan trọng để tăng trưởng doanh số bán hàng. Cakes Body, công ty sản xuất phụ kiện thời trang dành cho nữ, đã xây dựng được một lượng người hâm mộ hùng hậu thông qua TikTok.

Thương hiệu Scrunchie NightCap theo dõi khoảng 80% - tương đương 4 triệu USD - doanh thu của họ đến từ TikTok. Trong khi đó, Justin Baer, Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp may mặc Collars & Co, cho biết việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng khác khó hơn đáng kể so với TikTok.

Vào tháng 3, TikTok đã công bố một báo cáo về tác động kinh tế mà họ ủy quyền, trong đó tuyên bố rằng nền tảng này đã giúp các doanh nghiệp nhỏ tăng doanh số bán hàng của họ lên gần 15 tỷ USD vào năm 2023. Công ty cũng tuyên bố rằng họ đã đóng góp hơn 8 tỷ USD vào GDP của Mỹ vào năm 2022 thông qua hoạt động của chính mình.