"Bách Hóa Xanh năm nay sẽ có lãi" sau 8 năm lỗ

14/04/2024 11:56 AM (GMT+7)

14/04/2024 11:56 AM (GMT+7)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MWG đánh giá kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức do những diễn biến vĩ mô khó lường trên phạm vi toàn cầu. Dự kiến, nhu cầu mua sắm tiêu dùng nhìn chung đi ngang, thậm chí có thể giảm so với năm 2023 đối với một số mặt hàng không thiết yếu. Công ty lựa chọn thích nghi với bối cảnh kinh doanh đã và đang thay đổi, không đặt nhiều kỳ vọng vào việc sức mua hồi phục khả quan ở giai đoạn này.

Khi được cổ đông hỏi về tình hình của Bách Hóa Xanh, Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài cho rằng năm nay chuỗi sẽ tăng trưởng mạnh và có lãi sau 8 năm lỗ liên tiếp.

Chủ tịch Thế giới Di động Nguyễn Đức Tài cung cấp thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 13/4/2024.

Quý 1/2024, hoạt động kinh doanh chuỗi này đã có nhiều cải thiện vượt bậc. Bách Hóa Xanh đã bắt đầu có lợi nhuận. Từ nay đến 2025, chuỗi sẽ mở thêm 100 cửa hàng. Hai năm tới, Bách Hóa Xanh kỳ vọng có thể đạt lợi nhuận 1.000-2.000 tỷ đồng, theo lãnh đạo MWG.

Năm 2023, Bách Hóa Xanh đạt 31.600 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ 2022. Riêng quý 4 doanh thu của chuỗi tăng tới 31% so với cùng kỳ năm trước. Bách Hóa Xanh vẫn liên tục tăng doanh thu qua từng tháng dù không mở mới cửa hàng. So với cùng kỳ, số lượt mua hàng của Bách Hóa Xanh cũng đã tăng 20% và giá trị trên mỗi đơn hàng vẫn xấp xỉ năm 2022, theo MWG.

Tại sự kiện, MWG cũng báo cáo tình hình kinh doanh của các chuỗi khác trong hệ sinh thái của mình.

Đối với chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, công ty cho biết đã trải qua đợt tái cấu trúc toàn diện và tối ưu về chi phí nên lợi nhuận quý I sẽ khả quan và cuối tháng 4 sẽ báo cáo cụ thể. Hai chuỗi này tiếp tục là trụ cột đóng góp khoảng 65% doanh thu và mang lại lợi nhuận chính cho công ty trong năm nay.

Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang, công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hai chữ số, điểm hòa vốn trước ngày 31/12. Trong đó, năm 2024, chuỗi nhà thuốc An Khang có thể bước vào giai đoạn mở rộng nếu vận hành ổn định, có hiệu quả và xây dựng được mô hình kinh doanh thành công. Chuỗi Avakids cũng tương tự.

Chuỗi Era Blue (kinh doanh tại Indonesia với một đối tác địa phương) được kỳ vọng trở thành nhà bán lẻ điện máy số 1 tại Indonesia trong năm nay.

Trong quý 1/2024, MWG đạt tổng doanh thu 31.500 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.



Ông Nguyễn Đức Tài nhận xét năm 2024 sẽ là năm tốt hơn 2024.

Trước khi đại hội thường niên 2024 diễn ra, MWG công bố đã hoàn tất việc bán 5% vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Bách Hóa Xanh (đơn vị vận hành chuỗi Bách Hóa Xanh) cho CDH Investments, một công ty quản lý tài sản từ Trung Quốc.

Ông Tài cho biết Bách Hóa Xanh không có kế hoạch gọi thêm vốn sau giao dịch bán 5% này. Ông cho biết CDH cung cấp các khoản hỗ trợ tài chính, kết nối các nhà bán lẻ trong nước và trên thế giới với chuỗi; hiện nay dòng tiền từ đợt bán vốn trên đã được bơm vào MWG.

Dù lợi nhuận MWG lao dốc mạnh năm 2023, ban lãnh đạo vẫn duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu



HĐQT của MWG trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng ESOP 2024 (cho nội bộ) với tỷ lệ phát hành tối đa 2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Công ty thực hiện 110% kế hoạch lợi nhuận 2024 sẽ được phát hành 1%, cứ 1% lợi nhuận sau thuế vượt mức 110% kế hoạch thì tỷ lệ phát hành ESOP được cộng thêm 0,05%.