Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại Bình Dương

HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh được giao trách nhiệm ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2024 trên địa bàn tỉnh chi tiết theo từng tuyến đường, từng khu vực, từng loại đất theo thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2024.

Theo đó, quyết định áp dụng cho cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể; tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công...

Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại Bình Dương vừa được công bố. Ảnh: Gia Linh

Được biết, các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất bao gồm: Khi xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất); Thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm...

Trước đó, tháng 11/2023 vừa qua, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn để trình HĐND tỉnh xem xét và ban hành Nghị quyết.

Trong đó, UBND tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện điều chỉnh tăng hệ số tại một số khu vực. Đồng thời, UBND tỉnh cũng lấy ý kiến việc giữ nguyên hệ số năm 2023 để áp dụng năm 2024 đối với các khu vực là: TP.Dĩ An, TP.Thuận An, huyện Dầu Tiếng.

Tuy nhiên, theo bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 vừa được công bố, hệ số điều chỉnh giá đất tại một số khu vực đã giảm trung bình từ 0,1 - 0,2 so với dự thảo Nghị quyết trước đó. Bao gồm các khu vực: TP.Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng. Trong đó, các khu vực như TP.Dĩ An, TP.Thuận An thì được giữ nguyên so với dự thảo Nghị quyết.