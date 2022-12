Bánh tét Trà Cuôn, tôm khô Cà Mau về TP.HCM, người dân thả ga sắm Tết sớm

Sáng 27/12, Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân Qúy Mão 2023” chính thức diễn ra tại TP.HCM. Lễ hội được tổ chức tại khu sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và kéo dài đến Tết Dương lịch 1/1/2023.



Thả ga mua đặc sản Tết

Theo ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị, ngay từ sáng sớm, rất đông khách hàng là cư dân khu vực này và từ nhiều nơi khác đổ về để mua sắm thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng đặc sản, phục vụ mùa Tết. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vì vậy, không khí mua sắm rất sôi động và các mặt hàng phục vụ dịp Tết cũng đa dạng.

Đặc sản bánh tét Trà Cuôn (Trà Vinh) tại Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân Qúy Mão 2023”. Ảnh: Phúc Minh

Đại diện một gian hàng tổng hợp cung cấp đầy đủ các loại đặc sản vùng miền cho biết dịp Tết năm nay, đã chuẩn bị đa dạng chủng loại mặt hàng lẫn sản lượng để cung cho cho thị trường. Các loại đặc sản ở đây có khô cá lóc, khô cá sặc, khô cá basa, hạt điều Bình Phước, mứt mãng cầu tươi và các loại bánh mứt khác.

“Thời điểm này, chúng tôi đã có đơn khách đặt, hầu hết là khách doanh nghiệp với số lượng từ vài chục phần để biếu tặng người lao động và đối tác. Dự kiến, khoảng 1 tuần nữa, khách lẻ mới bắt đầu nhộn nhịp. Tại TP.HCM, chúng tôi cung cấp đa dạng đặc sản, do liên kết với các đơn vị sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng tại các tỉnh thành”, đại diện gian hàng nói thêm.

Bánh tét Trà Cuôn (Trà Vinh), tôm khô Cà Mau, tôm chua Huế, cà pháo ngâm, kiệu ngâm, khô mực… để nhâm nhi những ngày Tết hút khách.

Tôm chua, cà pháo, kiệu ngâm... tại Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân Qúy Mão 2023”. Ảnh: Phúc Minh



Ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods, cho biết sản lượng các mặt hàng cà pháo, tôm chua, kiệu… cung cấp cho thị trường Tết tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Sản phẩm Tết với bao bì, thiết kế giỏ quà đã lên kệ các siêu thị, đại lý, điểm bán trên cả nước. “Năm nay, chúng tôi quyết định không tăng giá bán ra dịp Tết trong bối cảnh kinh tế khó khăn chúng”, ông Tuấn xác nhận.

Lễ hội Tết Xanh quà Việt này có quy mô lên đến 100 gian hàng, với hơn 1.000 sản phẩm nông sản, đặc sản đến từ Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, TP.HCM, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Phú Quốc, Bình Dương, Ninh Thuận… Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành lương thực, thực phẩm, chuyên cung cấp những sản phẩm đặc sản Tết cũng có mặt để giới thiệu đến người dân TP.HCM.

Trải nghiệm món ngon ngày Tết

Mỏi chân đi mua sắm tại lễ hội, bà Lê Thúy (ngụ quận Bình Thạnh), cho biết bà mua sớm bánh tráng, kiệu ngâm, hạt điều rang… để chuẩn bị Tết. Riêng những mặt hàng như nem chả, bánh tét một số đơn vị cung cấp, bà đã dùng thử và thấy ngon. “Tôi có xin số điện thoại, Tết tới, gọi họ giao tận nhà”, bà Thuý nói thêm.

Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân Quý Mão 2023” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm BSA, CLB Doanh nghiệp dẫn đầu LBC, Hiệp hội nước mắm truyền thống và Trung tâm Bảo tồn văn hóa ẩm thực tổ chức. Về chất lượng, các sản phẩm tham gia Lễ hội Tết Xanh quà Việt là sản phẩm OCOP từ 3-5 sao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, chỉ dẫn địa lý…

Lễ hội còn có trưng bày, trải nghiệm, mua bán sản phẩm từ thổ cẩm. Ảnh: Phúc Minh

Bà Vũ Kim Anh - Phó Giám đốc Trung tâm BSA, cho biết thêm không lễ hội nhằm giúp kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp, các làng nghề truyền thống của cả nước đang kinh doanh, sản xuất các sản phẩm địa phương từ tài nguyên bản địa.

Ngoài khu vực thương mại, mua bán đặc sản, sản phẩm Tết, lễ hội còn tổ chức nhiều chương trình phục vụ khách tham quan như trải nghiệm món ngon ngày Tết, học cách chưng mâm ngũ quả.

“Các nghệ nhân sẽ hướng dẫn, giúp khách hàng trải nghiệm nhiều hoạt động văn hoá dân tộc các vùng miền như dệt thổ cẩm, lụa tơ tằm của đồng bào Thái ở Nghệ An, Thái Bình; làm tinh dầu bằng các loại thảo dược thiên nhiên cũng như chương trình tặng chữ, hái lộc đầu năm; học cách xếp gạo làm tranh, làm sản phẩm sức khỏe từ thảo dược thiên nhiên…”, bà Kim Anh nói thêm.

Trong thời gian này sẽ có các chương trình hoạt động của các nghệ nhân các làng nghề truyền thống, dân tộc đến từ Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ luân phiên biểu diễn theo những khung giờ khác nhau trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội “Tết Xanh quà Việt - Xuân Qúy Mão 2023”.