Bia ế vì "thổi nồng độ cồn khắp nơi", các hãng bia khóc ròng

21/02/2024 8:19 AM (GMT+7)

Bia ế ẩm

Buổi họp mặt tân niên rôm rả, lai rai vài chai bia năm nay đã không còn. Nhiều nơi chuyển hẳn sang tiệc sử dụng nước lọc. Buổi tất niên trước khi nghỉ Tết, hàng loạt công ty, đơn vị cũng ngưng sử dụng bia vì lo ngại bị công an yêu cầu dừng xe “thổi nồng độ cồn”, áp theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Theo Nghị định này, mức phạt tiền kịch khung cho người lái xe máy vi phạm nồng độ cồn lên tới 6 - 8 triệu đồng, còn người điều khiển ô tô là 30 - 40 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng cho cả hai phương tiện. Mức phạt lớn nên nhiều người... sợ dùng rượu bia.

Nhiều nhà hàng, quán nhậu tại TP.HCM vắng tanh vì khách e ngại "thổi nồng độ cồn khắp nơi". Ảnh: Phúc Minh





Nhiều “con đường bia bọt” tại TP.HCM như đường Hoàng Sa, Trường Sa, Phạm Văn Đồng… tập trung hàng loạt quán bia, quán nhậu đều đìu hiu. Trước Tết, nhu cầu họp nhóm, gặp mặt tăng cao nhưng hàng quán ỉu xỉu. Qua Tết, tình hình còn thê thảm hơn.

Chủ một nhà hàng trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Thủ Đức cho biết vài tháng trước Tết, họ chỉ ghi nhận lượng khách sụt giảm vì kinh tế khó khăn, nhưng càng cuối năm, gần Tết, quán càng vắng hơn nữa bởi “cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn khắp nơi, không ai dám đi nhậu".

Không chỉ các nhà hàng mà các đại lý, siêu thị cũng có một mùa kinh doanh bia Tết không mấy khả quan.

Bà Minh - chủ đại lý bia, nước ngọt trên đường Vũ Tùng, quận Bình Thạnh, cho biết năm nay bia ế.

“Hàng năm, trước Tết bia giao không kịp. Qua Tết, khách vẫn tiếp tục mua để cúng khai trương, gặp mặt năm mới. Năm nay rất ít người mua. Cao điểm Tết mà mỗi ngày tôi chỉ bán được 1-2 thùng. Dự tính trước tình hình nhưng vẫn giảm sốc. Thay vì vậy, khách mua nước ngọt”, bà Minh nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nếu như các năm trước, siêu thị hạn chế mỗi khách chỉ được mua số lượng giới hạn thì năm nay, bia ê hề trên kệ. Ngoài ra, mức giảm giá hàng năm của các siêu thị cho mặt hàng bia thường chỉ tốt hơn so với kênh đại lý, tạp hóa thì năm nay mạnh tay giảm giá hơn. Nhưng vẫn ế.

Tại nhiều siêu thị, các nhân viên tiếp thị chỉ đứng chơi mời khách, và chỉ 1-2 nhãn hiệu có quà tặng hấp dẫn đi kèm mới hết hàng. Dù các thương hiệu đều giành những vị trí đẹp nhất ở các siêu thị, thậm chí mang hết ra bên ngoài cho khách dễ mua nhưng đến 28 - 29 Tết, nhiều nơi bia vẫn còn ê hề.

Các hãng bia khóc ròng

Không phải chỉ cao điểm mùa Tết, sức tiêu thụ bia của người Việt đã sụt giảm từ quý IV/2023, khi thời điểm một số địa phương trong nước bắt đầu thắt chặt xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Điều này phản ánh vào kết quả kinh doanh của các hãng bia lớn tại Việt Nam.

Quý IV/2024, Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ghi nhận tổng doanh thu 8.520 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức giảm 15%.

Bia tại siêu thị ê hề trong mùa Tết 2024. Ảnh: Phúc Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất của Sabeco cho biết năm 2023, tổng doanh thu chỉ còn 30.461 tỷ đồng, giảm hơn 4.500 tỷ đồng so với năm 2022, tương ứng mức giảm 13%. Lợi nhuận trước thuế của Sabeco trong năm 2023 cũng giảm 21% so với năm trước, còn 5.370 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Sabeco thừa nhận doanh thu thuần thấp hơn so với năm 2022 do sự cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tiêu dùng giảm bởi kinh tế trong nước suy thoái cùng với việc thực hiện chặt chẽ Nghị định 100. Lợi nhuận giảm do chi phí đầu vào và quản lý cao hơn, phần lãi trong liên doanh, liên kết thấp hơn.

Tình hình kinh doanh của Habeco cũng không khá hơn. Lũy kế cả năm 2023, Habeco đạt doanh thu thuần 7.757 tỷ đồng (giảm gần 8%), lợi nhuận trươc thuế 466 tỷ đồng, giảm đến 30% so với năm 2022.

Tổng giám đốc Habeco Ngô Quế Lâm cho biết doanh thu bán bia không khả quan do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bia, xu hướng tiêu dùng của người dân giảm trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều biến động và việc tăng cường kiểm soát nồng độ cồn vào những tháng cuối năm 2023.

Trong báo cáo tài chính mới công bố, Heineken toàn cầu ghi nhận doanh thu cả năm đạt 36,4 tỷ euro, tăng 4,9% so với năm 2022. Tuy nhiên, tổng sản lượng cả năm lại giảm 4,7%. Trong đó, thị trường Việt Nam và Nigeria chiếm hơn 60% mức giảm này.

CEO Heineken Dolf van den Brink cũng xác nhận họ đang đối mặt tình trạng kinh tế suy yếu khá mạnh tại thị trường trọng điểm là Việt Nam - nơi rất quan trọng với Heineken, tại cuộc họp báo thông tin kết quả kinh doanh hồi tháng 8/2023.