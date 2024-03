Căn hộ, biệt thự, nhà phố… tại TP.HCM tiếp tục sụt giảm nguồn cung

Đánh giá về thị trường bất động sản TP.HCM, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng thị trường từ cuối năm 2023 đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và bước vào chu kỳ phục hồi, tăng trưởng trở lại.

Ông Châu cho rằng với đà phục hồi này, thị trường bất động sản sẽ trở lại hoạt động bình thường và bước vào chu kỳ phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững kể từ nửa cuối năm 2024, tạo đà để phát triển mạnh mẽ hơn kể từ đầu năm 2025 trở đi.

Tuy nhiên, vấn đề nguồn cung các phân khúc vẫn chưa được cải thiện. Theo báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và vùng lân cận trong các tháng đầu năm của DKRA Group, nguồn cung căn hộ 2 tháng đầu năm giảm chỉ bằng 66% so với cùng kỳ, tập trung giai đoạn trước Tết Âm lịch, phân bổ chủ yếu tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Lượng tiêu thụ nguồn cung mới giảm 53% so với cùng kỳ.

Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn thiếu các sản phẩm mới. Ảnh: Gia Linh

Trong đó, phân khúc căn hộ hạng B chiếm 76% nguồn cung và 93% lượng tiêu thụ mới toàn thị trường, tập trung hầu hết tại khu Tây - TP.HCM. Các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, quà tặng mở bán,... tiếp tục được phần lớn chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động, cục bộ ghi nhận mức tăng 3% - 6% ở một số dự án tại TP.HCM có pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng, bàn giao nhanh chóng. Giá bán căn hộ mới cao nhất trong thời gian qua tại TP.HCM là 82 triệu đồng/m2, còn thấp nhất là 52,5 triệu đồng/m2.

Phân khúc đất nền, trong các tháng đầu năm, nguồn cung và lượng tiêu thụ mới ghi nhận mức giảm lần lượt là 14% và 25% so với cùng kỳ. Trong đó, giao dịch tập trung ở nhóm sản phẩm có mức giá trung bình khoảng 21,5 triệu đồng/m2.



Hiện tại, Long An đang là thị trường chủ lực về tỷ trọng nguồn cung và lượng tiêu thụ mới của thị trường với tỷ lệ đạt lần lượt là 60% và 58%.

Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với lần mở bán trước đó. Thị trường thứ cấp có xu hướng đi ngang so với thời điểm cuối năm 2023. Thanh khoản thị trường ở mức trung bình, các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, mức độ tạo thị cao,... thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, nguồn cung phân khúc biệt thự, nhà phố vẫn khan hiếm và giảm nhẹ 27% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ mới duy trì ở mức thấp, chỉ đạt 16% nguồn cung đưa ra thị trường. Theo đó, TP.HCM là địa phương dẫn dắt thị trường với tỷ trọng đạt 52% nguồn cung và 94% lượng tiêu thụ mới. Các khu vực Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh ghi nhận tình trạng khan hiếm dự án mở bán mới trong 2 tháng đầu năm 2024.

Dù chịu áp lực của chi phí đầu vào tăng, tuy nhiên mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với lần mở bán trước đó. Cùng với đó là các chính sách chiết khấu, hỗ trợ ngân hàng, giãn tiến độ thanh toán,... được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Mặt bằng giá thứ cấp có xu hướng đi ngang so với thời điểm cuối năm 2023, thanh khoản ở mức trung bình. Các chuyên gia dự kiến trong những tháng tiếp theo, nguồn cung mới tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 tuy nhiên khó có những đột biến trong ngắn hạn. Phần lớn dự án mở bán mới tập trung chủ yếu ở TP.HCM, Long An, Đồng Nai và Bình Dương.

