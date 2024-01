Căn hộ tại TP.HCM vẫn được nhà đầu tư quan tâm

18/01/2024 8:40 AM (GMT+7)

Mua căn hộ để cho thuê



Nhiều năm nay, trên địa bàn TP.HCM hầu như không có nhiều dự án căn hộ được chào bán ra thị trường. Trong khi đó, một số nhà đầu tư vẫn chú trọng vào phân khúc này và tìm mua những dự án có giá cả phù hợp, tiến độ tốt.

Theo dữ liệu của Savills Việt Nam, tại TP.HCM, nguồn cung sơ cấp liên tục trên đà giảm kể từ 2017. Trong quý IV/2023, nguồn cung sơ cấp đạt 7.600 căn hộ, ổn định theo quý nhưng giảm 5% theo năm. Giá bán sơ cấp trung bình trong quý tại TP.HCM quay về mức của năm 2020 với 69 triệu đồng/m2 thông thủy, giảm 36% so với quý trước và 45% theo năm.

Bà Giang Huỳnh - Phó Giám đốc, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và S22M nhận định: "Nguồn cung bất động sản nhà ở tại TP.HCM hiện nay đang rất thấp, đặc biệt đối với thị trường hơn 10 triệu dân. Trong khi đó nhu cầu mua của các nhà đầu tư đang rất nhiều. Đặc biệt dịp cuối năm, dòng tiền nhàn rỗi được nhiều người rút ra để tìm mua các dự án chung cư".

Nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm căn hộ. Ảnh: Gia Linh

Anh Công Trình - ngụ TP.Thủ Đức cho biết "Tôi vừa một căn hộ chung cư nằm trên đường Phạm Văn Đồng của Tập đoàn Nam Long, mặc dù dự án đã xây dựng từ lâu, nhưng ở vị trí TP.Thủ Đức mà dự án đã hoàn thiện bàn giao nhà… tôi mua sau đó cho thuê lại cũng có từ 8 - 9 triệu/tháng đây xem như là mang tiền nhàn rỗi đi mua vừa có tài sản hàng tháng vẫn có dòng tiền cố định".

Một số nhà đầu tư nhận định, trước đây khi bất động sản còn có "sóng" nhiều người đổ xô nhau đi buôn đất, mua qua bán lại.. bán được chỗ này nhất định mang tiền mua mua chỗ khác để kiếm lợi nhuận.

Nhưng hiện nay, khi thị trường không ổn định, các nhà đầu tư chủ yếu đặt niềm tim vào chung cư vì giá cả vừa thấp, không quá thay đổi chóng mặt như đất nền nhà phố. Trong khi đó lại có thể cho thuê để có nguồn tài chính ổn định.

Căn hộ phát huy vai trò ở thực

Theo các chuyên gia, thị trường nhìn chung vẫn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ thấp chủ yếu do suy thoái kinh tế toàn cầu và tâm lý thận trọng của người mua. Tuy nhiên, những chủ đầu tư đưa ra phương án thanh toán linh hoạt và có pháp lý minh bạch sẽ thu hút được sự chú ý của người mua.

Giá bán sơ cấp trung bình quý này ghi nhận mức giảm 3% so với quý trước, đạt khoảng 3.168 USD/m2. Dù vậy, đa số các dự án sơ cấp vẫn giữ nguyên giá bán sơ cấp.

Tại khu Đông, TP.HCM dự kiến sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với lượng nguồn cung lớn trong tương lai. Với khung pháp lý mới có hiệu lực vào năm 2025, thị trường hứa hẹn sẽ phục hồi mạnh mẽ với lượng hấp thụ ổn định hơn và môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh hơn.

Phân khúc căn hộ là nhóm sản phẩm giữ giá nhờ đáp ứng nhu cầu ở thực. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, bà Trang Bùi - Tổng Giám Đốc, Cushman & Wakefield Việt Nam cho biết trong quý IV/2023, hơn 1.700 căn hộ mới được tung ra thị trường TP.HCM, giảm 54% so với quý trước và cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc Trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hiện tại, phần lớn nguồn cung đến từ dự án The Privia (Bình Tân) và Elysian (TP.Thủ Đức), chiếm khoảng 85% tổng nguồn cung mới.

Trước đó, các chuyên gia của Batdongsan.com. vn cũng đánh giá cao tiềm năng đầu tư của phân khúc căn hộ, đây là nhóm sản phẩm giữ giá nhờ đáp ứng nhu cầu ở thực.

Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh thị trường khó khăn thì các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực như căn hộ chung cư là điểm sáng của thị trường bất động sản. Tốc độ đô thị hóa mạnh khiến nhu cầu ở thực tiếp tục tăng trưởng, do đó dư địa của các dự án căn hộ chung cư là rất lớn.