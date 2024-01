Nhiều căn hộ được mở bán, cải thiện nguồn cung bất động sản phía Nam

13/01/2024 10:39 AM (GMT+7)

Báo cáo số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn TPHCM quý IV/2023 và cả năm 2023, Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong quý IV/2023, trên địa bàn TP.HCM có 4 dự án nhà ở thương mại được thông báo đủ điều kiện để bán, cho thuê mua sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai, với tổng cộng 3.772 căn nhà được đưa ra thị trường. Trong đó, tất cả là căn hộ chung cư và đều thuộc phân khúc cao cấp.



Tổng cộng cả năm 2023, TP.HCM đã có 19 dự án nhà ở thương mại được thông báo đủ điều kiện để bán, cho thuê mua sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai. Tổng cộng có 17.753 căn được đưa ra thị trường (gồm 16.500 căn hộ chung cư và 1.253 căn nhà thấp tầng).

Trong đó, phân khúc cao cấp có 11.334 căn và trung cấp có 5.051 căn, không có nhà ở thuộc phân khúc bình dân. Như vậy, nguồn cung nhà ở được đưa ra thị trường trong năm 2023 tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, cả năm 2023 tăng trưởng âm (-6,38%) so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng âm (-8,71%); 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng âm (-11,58%), quý I/2023 tăng trưởng âm đến (-16,2%).

Nguồn cung căn hộ tại TP.HCM dần có tín hiệu tốt lên. Ảnh: Gia Linh

Tỉ trọng đóng góp của hoạt động kinh doanh bất động sản cho GRDP TP năm 2023 duy trì 3,6% (năm 2022 là 3,7%, năm 2021 là 3,6%). Doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản cả năm 2023 đạt 230,109 tỉ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ.

Thi trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã dần hồi phục, quý sau tăng trưởng ít âm hơn quý trước. Cùng với nỗ lực của thành phố trong việc giải ngân vốn đầu tư công đã thúc đẩy ngành xây dựng hồi phục. Cả năm 2023, ngành xây dựng tăng trưởng 4,48% so với cùng kỳ.

Theo Sở Xây dựng, qua các số liệu nêu trên cho thấy, hoạt động kinh doanh bất động sản đến nay vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã dần hồi phục cả về tỉ lệ tăng trưởng và doanh thu so với đầu năm.

Khảo sát của Thế Giới Tiếp Thị Online, một số dự án được khởi động trong thời gian qua như The Glory Heights (thuộc Vinhome Grand Park), The Privia (của chủ đầu tư Khang Điền), Tập đoàn Gamuda Land đã động thổ dự án Eaton Park (TP.Thủ Đức)… Hay trước đó, chủ đầu tư Hưng Thịnh cũng rục rịch giới thiệu ra thị trường dự án 9X An Sương, Avarta Thủ Đức...

Các chuyên gia của CBRE Việt Nam cho biết nguồn cung căn hộ tại TP.HCM trong các tháng cuối năm cải thiện nhẹ, tăng 11% so với 6 tháng đầu năm 2023. Trong năm 2024, nguồn cung mới được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trở lại. Tại TP.HCM, nguồn cung dự kiến đón nhận hơn 9.000 căn hộ chung cư và 1.000 căn nhà ở thấp tầng. Trong ngắn hạn, nguồn cung tiếp tục hạn chế, trong khi nhu cầu lớn sẽ khiến giá bán tiếp tục neo ở mức cao.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết giao dịch bất động sản đang ngày càng tích cực hơn. Nếu đầu quý III/2023, mức độ giao dịch ở các dự án căn hộ đạt khoảng 40-50% giỏ hàng mở bán là khả quan thì càng về cuối năm tỷ lệ này càng nâng lên. Một số dự án căn hộ chào bán tại thị trường phía Nam đã xuất hiện tỷ lệ giao dịch 60-70% giỏ hàng cho thấy sức cầu đã thực sự trở lại.