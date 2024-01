Giá bán căn hộ tại TP.HCM tiếp tục xu hướng tăng

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV/2023 và cả năm 2023. Theo đó, lượng giao dịch trong phân khúc đất nền, căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý IV giảm với quý III/2023 (giảm 10,74%); đối với giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong quý IV/2023 có 27.590 giao dịch căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 92,82% so với quý III/2023.



Về giá bán, Bộ Xây dựng cho biết giá bán căn hộ chung cư tiếp tục xu hướng tăng giá tại các thành phố lớn như TP.HCM, đặc biệt là khu vực trung tâm. Trên thị trường gần như không có dự án phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 25 triệu đồng/m2) mà chủ yếu là phân khúc căn hộ trung cấp (giá từ 25-50 triệu đồng/m2) đủ điều kiện huy động vốn và giao dịch.

Theo đó, một số dự án có mức độ tăng giá bình quân như: The Estella (quận 2) tăng khoảng 4,1%, The Opera Residence (quận 2) tăng khoảng 3,9%, Mỹ Khánh 3 (quận 7) tăng khoảng 3,6%, The Art (quận 9) tăng khoảng 3,8%.

Giá bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM đang giữ đà tăng trưởng. Ảnh: Gia Linh

Dữ liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, tỷ trọng nguồn cung căn hộ thuộc phân khúc bình dân (dưới 25 triệu/m2) trên tổng nguồn cung nhà ở liên tục tụt giảm, từ mức 30% vào năm 2019 còn 7% năm 2022 và 6% vào năm 2023.



Giai đoạn 2019 - 2022, tỷ trọng căn hộ trung cấp (25 - 50 triệu/m2) cũng sụt giảm xuống mức lần lượt là 54%, 46%, 34%, 27% với nguồn cung chủ yếu đến từ các sản phẩm có giá 40 - 50 triệu đồng/m2.

Bà Dương Thùy Dung – chuyên gia của CBRE Việt Nam cho biết thời gian qua, các dự án đang giao dịch phần lớn rơi vào các sản phẩm có giá trên dưới 50 triệu đồng/m2. Theo đó, giá sơ cấp căn hộ tại TP.HCM chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Hiện tại, giá bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM đã đạt hơn 61 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, bà Trang Bùi - Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Vietnam cho rằng giá sơ cấp trung bình căn hộ tại TP.HCM vẫn liên tục tăng trong 10 năm qua dù thị trường bất động sản có nhiều biến động. Dữ liệu của đơn vị cho thấy trong giai đoạn các năm ảnh hưởng dịch bệnh (2019-2021) thì giá căn hộ tại TP.HCM vẫn tăng mạnh.