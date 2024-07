24/07/2024 9:42 AM (GMT+7)

Huyền thoại âm nhạc, diva Celine Dion đang chuẩn bị cho một màn trở lại đầy hứa hẹn tại Thế vận hội Olympic Paris. Đây là sự kiện đánh dấu lần biểu diễn đầu tiên của cô kể từ khi tạm ngưng sự nghiệp do căn bệnh hiếm gặp Hội chứng người cứng (Stiff Person Syndrome) vào tháng 12/2022.



Theo Variety, diva người Canada đã đặt chân đến Paris vào tuần trước, chọn khách sạn Royal Monceau sang trọng gần đại lộ Champs-Élysées làm nơi dừng chân. Điều đáng chú ý là Lady Gaga, một ngôi sao khác được đồn đoán sẽ góp mặt trong lễ khai mạc, cũng đang nghỉ ngơi tại đây. Mặc dù thông tin chi tiết về tiết mục của Celine Dion vẫn được giữ kín, nhưng sự xuất hiện của cô tại "kinh đô ánh sáng" đã làm dấy lên những đồn đoán về một màn trình diễn bất ngờ và đầy cảm xúc.

Celine Dion sẵn sàng bùng nổ tại Olympic Paris

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue France vào tháng 4/2024, Dion đã hé lộ về khả năng trở lại sân khấu: "Tôi đã dành trọn tâm huyết để làm việc với đội ngũ y tế, từ thể chất đến tinh thần. Tôi khao khát được trở lại đỉnh cao phong độ và mục tiêu của tôi là được nhìn thấy tháp Eiffel một lần nữa!".

Huyền thoại âm nhạc Celine Dion đang chuẩn bị bùng nổ trở lại sân khấu Thế vận hội Olympic Paris sau thời gian chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp, đánh dấu sự kiện biểu diễn đầu tiên của cô kể từ tháng 12/2022. Ảnh: Variety.

Cô cũng chia sẻ về quá trình luyện tập gian khổ để lấy lại sức mạnh: "Trong bốn năm qua, tôi đã tự nhủ rằng mình không thể quay lại, rồi lại tự tin rằng mình đã sẵn sàng... Nhưng hiện tại, tôi không thể khẳng định điều gì. Cơ thể tôi sẽ đưa ra chỉ dấu cho tôi".

Có vẻ như "giấc mơ Paris" của Celine Dion sắp thành hiện thực khi lễ khai mạc Thế vận hội sẽ diễn ra dưới hình thức một cuộc diễu hành trên sông Seine, kết thúc gần Trocadero, hướng về phía tháp Eiffel. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, lễ khai mạc Olympic được tổ chức ngoài trời, hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng mãn nhãn với sự tham gia của 3.500 diễn viên, vũ công và nghệ sĩ biểu diễn.

Celine Dion không phải là gương mặt xa lạ với Thế vận hội. Năm 1996, cô đã làm bùng nổ sân khấu Olympic Atlanta với ca khúc "The Power of the Dream", thu hút 3,5 tỷ khán giả toàn cầu theo dõi. Gần đây, cô cũng đã tham gia lồng tiếng cho video "L'invincible courage" dành cho các vận động viên Olympic Canada, cùng với nam diễn viên Michael J. Fox.

Sự trở lại của Celine Dion tại Thế vận hội Olympic Paris không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc thông thường, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và niềm đam mê cháy bỏng dành cho nghệ thuật. Người hâm mộ trên toàn thế giới đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc "nữ hoàng nhạc Pop" một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu quốc tế.