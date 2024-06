Chỉ 1 đơn vị đăng ký thực hiện dự án ngàn tỷ ở Long An

22/06/2024 8:41 AM (GMT+7)

22/06/2024 8:41 AM (GMT+7)

Đơn vị đăng ký là liên danh giữa CTCP BEHS và Công ty TNHH Covestcons, theo kết quả mở hồ sơ đăng ký vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An công bố.

Dự án khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú ở xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An có diện tích 85,2 ha. Trong tổng mức đầu tư hơn 10.662 tỷ đồng, tính sơ bộ chi phí đầu tư thực hiện dự án hơn 8.662 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 2.000 tỷ đồng.

Theo dự kiến, chủ đầu tư sẽ xây dựng khoảng 698 lô/căn nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng; khoảng 318 lô/căn biệt thự cao tối đa 4 tầng; khoảng 282 lô/căn tái định cư cao tối đa 5 tầng và sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật... đáp ứng quy mô dân số khoảng 4.800 người.

Long An nhìn từ trên cao. Ảnh: báo Sài Gòn Giải Phóng

Về tiến độ thực hiện dự án, từ năm 2024 - 2025 sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đến bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư

Năm 2026 - quý I/2027 xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình. Hoàn thành 30% khối lượng xây lắp.

Quý I/2027 - quý I/2028 xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình. Quý I/2027 - quý I/2028 hoàn thành 60% khối lượng xây lắp.

Quý I/2028 - quý III/2029 xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hoàn thiện các công trình nhà ở (xây thô + hoàn thiện mặt ngoài) trên các tuyến đường trục chính khu vực, trục cảnh quan được quy định trong đồ án quy hoạch được duyệt và công trình Thương mại dịch vụ.

Quý I/2028 - quý III/2029 sẽ hoàn thành 90% khối lượng xây lắp và hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh từ quý III/2029 quý IV/2029.

CTCP BEHS, một thành viên trong liên danh trên, được thành lập năm 2020, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý, có trụ sở tại thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Đoàn Quốc Huy, sinh năm 1984, sống tại Hà Nội.

Khi mới thành lập, vốn điều lệ của BEHS là 1 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm: Khổng Châu Anh (79,5%); Nguyễn Văn Tịnh (20%) và Đoàn Minh Châu (0,5%). Tuy nhiên tính đến tháng 4/2024, BEHS đã nâng vốn điều lệ lên gần 1.199 tỷ đồng,

Đối tác của BEHS là Covestcons được thành lập năm 2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có trụ sở tại phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật là ông Bolat Duisenov, sinh năm 1981, quốc tịch Kazakhstan, sống tại TP.HCM.

Tính đến tháng 10/2020, vốn điều lệ của Covestcons là 1.872 tỷ đồng thuộc sở hữu của CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD).

Website của Coteccons cho thấy công ty thành lập năm 2004 với vốn điều lệ 15,2 tỷ đồng trên cơ sở cổ phần hóa Khối xây lắp - Công ty Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng thuộc Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1.

Trong các năm tiếp theo, Coteccons tiếp tục tăng vốn điều lệ và đạt mức 184,5 tỷ đồng vào năm 2009. Trong năm 2009 và 2010, Coteccons niêm yết và giao dịch cổ phiếu Coteccons (mã CTD) tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Coteccons, công ty mẹ của Covestcons, là doanh nghiệp hàng đầu trong xây dựng. Ảnh tư liệu

Sau 4 lần tiếp tục tăng vốn điều lệ, Coteccons đạt mức vốn điều lệ hơn 792 tỷ đồng vào tháng 3/2019 nhưng đến tháng 11/2022 vốn điều lệ của doanh nghiệp này lại giảm xuống chỉ còn hơn 788 tỷ đồng.

Coteccons được đánh giá là một trong những đơn vị xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với hàng loạt các dự án lớn trong cả nước với vai trò tổng thầu, thiết kế và thi công. Các dự án lớn đáng chú ý như: Landmark 81; Vinhomes Grand Park; Casino Hội An; The Galleria Residence; tòa nhà Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel; Lancaster Luminaire; Opal Skyline Binh Duong; Hyatt Regency Ho Tram Resort & Spa; The Grand Hồ Tràm...

Theo nhadautu.vn