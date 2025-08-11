Chi phí kinh doanh tăng vọt, các nhà hàng Mỹ đối mặt với khó khăn kép

Ngay cả những nhà hàng lâu năm như Ike's Chili đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: CNN.

Nhà hàng Ike's Chili ở Tulsa, Oklahoma, đã tồn tại 117 năm, vượt qua vô số thách thức như cuộc Đại suy thoái, đại dịch Covid-19 và đợt lạm phát chưa từng có trong lịch sử. Nhưng năm 2025 đang đặt ra một thách thức thậm chí còn phức tạp hơn.

Len Wade, đối tác quản lý của nhà hàng, chia sẻ: "Mọi chi phí đều tăng lên và chúng tôi phải tìm cách quản lý sao cho hợp lý".

Ông lấy ví dụ về việc giá thịt bò tăng vọt, cụ thể là thịt bò xay làm thịt viên bán buôn. Dữ liệu liên bang cho thấy vào tháng 7, giá thịt bò đã tăng gần 21% so với cùng kỳ 10 năm trước. Và việc chuyển bớt gánh nặng giá cả cho khách hàng có thể không phải là giải pháp tốt nhất, Wade nói.

Các nhà hàng địa phương trên khắp nước Mỹ đang lao đao khi một số chi phí chủ chốt tăng vọt và người tiêu dùng đang cắt giảm chi tiêu và không còn sẵn sàng chi trả cho mức giá cao hơn, trong khi họ vẫn còn lo lắng về tương lai của nền kinh tế. Tất cả những điều này buộc các nhà hàng như Ike's Chili phải loay hoay tìm giải pháp. Họ vừa lo ngại phải đẩy giá lên cao, còn nếu điều chỉnh các món ăn để cắt giảm chi phí thì có thể ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.

Chi phí kinh doanh ngày càng tăng

Không chỉ thịt bò trở nên đắt đỏ hơn. Giá các mặt hàng chủ lực khác của nhà hàng như cà phê, trứng và ca cao cũng tăng cao vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nay.

Theo Chỉ số Giá Sản xuất (PPI), chỉ số theo dõi giá mà các doanh nghiệp bao gồm cả nhà hàng, trả cho các nhà cung cấp, vào tháng 6, chi phí thực phẩm nhìn chung đã tăng khoảng 21% so với cùng kỳ 4 năm trước. Mức tăng chi phí thực phẩm đã vượt xa mức tăng 17,5% của giá bán buôn trên toàn quốc trong cùng kỳ.

Các nhà hàng gần như không có nhiều dư địa để ứng phó với mức tăng chi phí này trước khi chúng bắt đầu ăn mòn lợi nhuận của họ. Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump, vốn vẫn đang diễn biến phức tạp, có thể tiếp tục đẩy giá các loại thực phẩm khác, chẳng hạn như cà chua, lên cao .



"Họ thường có biên lợi nhuận khoảng 3 đến 5%, nên phép tính này phải đúng" -Chad Moutray, chuyên gia kinh tế trưởng của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia, cho biết. "Nhưng nếu không, họ phải đóng cửa."

Các chủ nhà hàng cũng đang cảm thấy áp lực về giá ở một khía cạnh khác: Tìm kiếm lao động.

Theo khảo sát hàng tháng của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia , kể từ năm 2021, việc tìm kiếm nhân sự chất lượng đã trở thành một trong những vấn đề hàng đầu đối với các doanh nghiệp nhỏ trên cả nước. Điều này buộc một số nhà hàng phải đưa ra lựa chọn khó khăn: Trả lương cao hơn để thu hút thêm ứng viên, hoặc tiếp tục trả lương tối thiểu nhưng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự kéo dài.

Ông chủ của Ike’s Chili, Len Wade cho biết việc tìm kiếm nhân công trở nên khó khăn hơn trong những năm gần đây.

Chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump trong năm nay cũng đang làm phức tạp thêm tình hình lao động của ngành nhà hàng. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Di cư New York, năm 2024, có khoảng một triệu lao động không có giấy tờ làm việc trong ngành nhà hàng, mặc dù con số này hiện có thể thấp hơn.

Người tiêu dùng đang cắt giảm

Ngoài chi phí cao hơn, các nhà hàng còn bị ảnh hưởng bởi một xu hướng khác: Người tiêu dùng không còn đi ăn ngoài nhiều nữa.

Theo phân tích của CNN dựa trên dữ liệu của Bộ Thương mại, trong nửa đầu năm 2025, các nhà hàng và quán bar tại Mỹ đã chứng kiến một trong những giai đoạn tăng trưởng doanh số 6 tháng yếu nhất trong thập kỷ qua. Năm nay, mức tăng trưởng thậm chí còn yếu hơn cả trong đại dịch Covid-19, khi các nhà hàng và quán bar phải đóng cửa do lệnh phong tỏa.

Tốc độ chi tiêu chậm lại diễn ra khi người tiêu dùng có thu nhập thấp tiếp tục cảm thấy gánh nặng của chi phí sinh hoạt cao hơn.

Trong một hội nghị báo cáo thu nhập gần đây, Ian Borden, giám đốc tài chính tại McDonald's, cho biết các hộ gia đình có thu nhập thấp đang bỏ các bữa ăn như bữa sáng "hoặc họ chuyển sang ăn ở nhà hoặc ăn tại nhà".

Theo nhiều cuộc khảo sát về thái độ của người tiêu dùng đối với nền kinh tế, tình trạng sa thải không tăng, nhưng việc tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn hơn trong hai năm qua và người Mỹ vẫn lo lắng khi Trump tiếp tục cuộc chiến thương mại đầy biến động của mình.

Người tiêu dùng Mỹ cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát cao kéo dài nhiều năm — và không chỉ người nghèo. Tầng lớp trung lưu Mỹ cũng đang cảm nhận sức ép.

Michael Zuccaro, phó chủ tịch tài chính doanh nghiệp tại Moody's Ratings cho biết: "Lượng khách đến nhà hàng nhìn chung đã giảm trong vài năm qua chủ yếu là do người tiêu dùng có thu nhập thấp chịu áp lực từ lạm phát, nhưng hiện nay người tiêu dùng có thu nhập trung bình cũng chịu áp lực".

Linda Ford cùng vợ Lisa Becklund sở hữu và quản lý một số nhà hàng ở khu vực đô thị Tulsa. Ford cho biết có nguy cơ thực sự là các gia đình trung lưu sẽ quyết định rằng việc ăn ngoài không còn đáng giá nữa.



Moutray và Zuccaro cho biết, người tiêu dùng ngày càng thận trọng đồng nghĩa với việc các nhà hàng hiện nay không còn linh hoạt trong việc định giá như vài năm trước. Điều này khiến nhiều nhà hàng rơi vào thế khó khi họ phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ doanh số sụt giảm và thuế quan tăng cùng một lúc.