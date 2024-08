Chip AI của Samsung tiến lên giai đoạn mới

12/08/2024 9:21 AM (GMT+7)

Lĩnh vực chip bán dẫn được xem là một mảng tiên phong cho Samsung trong bối cảnh toàn thế giới đang chạy đua phát triển các dịch vụ GenAI. Tập đoàn Intel của Mỹ đang trong giai đoạn suy giảm "phong độ", và chính Samsung cũng đang gặp khó khăn do đã oở phía sau SK Hynix (thuộc tập đoàn SK Group cũng của Hàn Quốc) trong cuộc đua cung cấp chip nhớ băng thông cao có thể chạy các dịch vụ GenAI.

Chip AI đang đóng góp lớn cho Samsung Electronics. Nguồn: Samsung

Samsung và Nvidia chưa ký kết thỏa thuận cung cấp liên quan đến chip HBM3E 8 lớp đã được phê duyệt. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong lĩnh vực này, hai bên sẽ sớm ký thỏa thuận và việc cung cấp dự kiến sẽ bắt đầu trong quý 4/2024.

Theo báo Business Korea, Samsung Electronics sẽ bắt đầu cung cấp chip HBM3E có 8 lớp thế hệ thứ 5 cho khách hàng của mình vào quý 3. Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt chip HBM3E 12 lớp để bắt đầu cung cấp loại chip mạnh hơn này (nhờ tăng thêm 4 lớp nữa) vào quý 3 và 4.

Hiện nay, phiên bản 12 lớp của chip HBM3E của Samsung vẫn chưa vượt qua các thử nghiệm của Nvidia. Samsung đã nỗ lực để đáp lại các thử nghiệm của Nvidia cho các mẫu HBM3E và HBM3 thế hệ thứ tư bắt đầu từ năm 2023 nhưng chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề nhiệt độ cao và tiêu thụ điện năng.

Các nguồn tin trong ngành nhận định Samsung đã thiết kế lại chip HBM3E để giải quyết các vấn đề trên. Theo công ty nghiên cứu TrendForce, chip HBM3E của Samsung có khả năng trở thành sản chip băng thông cao chính trên thị trường trong năm nay.

Trong khi đó, SK Hynix của SK Group dự báo nhu cầu đối với chip băng thông cao HBM nói chung có thể tăng với tốc độ hàng năm là 82% đến năm 2027.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2024 do Samsung Electronics mới công bố cho thấy doanh thu của tập đoàn đạt 53,45 tỷ USD, tăng 23,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý có mức tăng doanh thu bán hàng lớn nhất kể từ năm 2021. Lợi nhuận ròng đạt khoảng 6,96 tỷ USD, cao gấp 6 lần so với thực hiện quý 2/2023. Lợi nhuận hoạt động quý 2 của Samsung Electronics cũng tăng gấp 15 lần, lên 7,59 tỷ USD.

Theo kênh CNBC của Mỹ, động lực của kết quả trên là nhu cầu mạnh mẽ về chip nhớ cao cấp - thành phần quan trọng trong quá trình huấn luyện AI để phát triển AI tạo sinh.

Đội ngũ phân tích dữ liệu tại tập đoàn đầu tư CLSA dự đoán: “Xu hướng sử dụng bộ nhớ băng thông cao HBM và bộ nhớ DRAM sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Đồng thời, với giá bán chip nhớ tiếp tục tăng trong vài quý tới, chúng tôi dự đoán lợi nhuận của Samsung Electronics sẽ tăng trưởng mạnh đến năm 2025”.