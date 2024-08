Chip bán dẫn tiếp tục nâng cánh cho Samsung

01/08/2024 10:45 AM (GMT+7)

Ngày 31/7/2024, báo Business Korea của Hàn Quốc cho biết Samsung Electronics đã lên kế hoạch để tiếp tục thúc đẩy doanh số và lượng cung chip băng thông cao (HBM) trong quý 3 và 4 năm nay vì nhu cầu thị trường thế giới đang tăng theo cấp số nhân đối với những dòng sản phẩm chip thế hệ mới, chính là "bộ não" cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang chạy đua hết tốc lực trên toàn cầu.

Theo Business Korea, Samsung Electronics sẽ bắt đầu cung cấp chip HBM3E có 8 lớp thế hệ thứ 5 cho khách hàng của mình vào quý 3. Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc cũng bắt đầu sản xuất hàng loạt chip HBM3E 12 lớp để bắt đầu cung cấp loại chip mạnh hơn này (nhờ tăng thêm 4 lớp nữa) vào quý 3 và 4.

Chip bán dẫn HBM3E thế hệ mới nhất của Samsung sẽ được giao đến khách hàng trong quý 3 và 4/2024. Nguồn: báo Business Korea

Ngày cuối tháng 7 này, Samsung Electronics báo cáo đạt doanh số 74.070 tỷ won (53,64 tỷ USD) và lợi nhuận hoạt động 10.440 tỷ won trong quý 2; nhấn mạnh chip đóng vai trò chính trong kết quả này (kết quả từ điện thoại thông minh có phần chững lại).

Doanh thu quý 2 của "đại gia" này tăng 23,44% so với cùng kỳ năm 2023, lợi nhuận hoạt động tăng vọt 14,5 lần từ mức 670 tỷ won trong cùng kỳ năm trước.

Theo ông Kim Jae-joon, Phó Chủ tịch điều hành bộ phận chip của Samsung, doanh số bán chip năng suất cao HBM trong quý 2 tăng hơn 50% so với quý 1/2024. Ông dự báo doanh số bán HBM sẽ tăng gấp 2-4 lần sau mỗi quý.

Ông Kim Jae-joon chia sẻ: “Trong 6 tháng cuối năm nay, doanh thu từ HBM sẽ cao hơn 3,5 lần so với 6 tháng đầu năm. Chúng tôi đã liên tục tăng năng lực sản xuất HBM của mình. Theo kế hoạch bán hàng mới nhất, chúng tôi đã chốt khối lượng đơn đặt hàng HBM với khách hàng gần gấp 4 lần so với năm 2023”.

Đối với dòng chip HBM3E, Samsung Electronics báo cáo: Chip HBM3 thế hệ thứ tư chiếm đến 2/3 tổng doanh số bán HBM trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, doanh số bán HBM3E sẽ còn tăng nữa trong quý 4 năm nay.

Báo Business Korea tiếp tục dẫn lời đại diện của Samsung: “Chúng tôi đã cung cấp các mẫu chip HBM3E 8 lớp cho khách hàng, bắt đầu cung cấp vào quý 3 năm nay theo đúng kế hoạch của họ. Ngoài ra, chúng tôi đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để sản xuất hàng loạt HBM3E 12 lớp".

Kim Dong-won, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Hàn Quốc KB Securities, nhận định: “Các chip HBM3E của Samsung hy vọng sẽ vượt qua các bài kiểm tra chất lượng của Nvidia vào tháng 8 hay 9 năm nay... Do nhu cầu chip AI quá cao, Nvidia cần đa dạng hóa nguồn cung cấp HBM cho Nvidia trong 6 tháng cuối năm nay”.

Trụ sở chính của Samsung Electronics ở Hàn Quốc ngày 31/7/2024. Nguồn: báo Yonhap

Theo báo cáo quý 2/2024 của Samsung Electronics, nhu cầu mạnh mẽ về máy chủ AI tạo sinh và máy chủ do các doanh nghiệp sở hữu đã mang lại phục hồi chung của thị trường chip bán dẫn toàn cầu.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh hoặc AI tạo sinh (tiếng Anh: GenAI) là hệ thống AI có khả năng tạo ra văn bản, hình ảnh hoặc các sản phẩm AI khác dựa trên các gợi ý. GenAI tổng hợp dữ liệu đầu vào để tạo ra dữ liệu mới. Gã khổng lồ công nghệ Nvidia (Mỹ) được xem là hàng đầu về cung cấp chip để phát triển GenAI.

Với điện thoại thông minh, báo cáo của Samsung cho biết lĩnh vực này không ghi nhận kết quả thật khả quan trong quý 2: lợi nhuận hoạt động là 2,2 ngàn tỷ won (hơn 1,6 tỷ USD) trong quý 2, giảm 26,6% so với cùng kỳ năm trước, vì nhu cầu điện thoại thông minh có phần giảm. Doanh thu smartphone quý 2 đạt 27,4 ngàn tỷ won (hơn 20 tỷ USD), tăng 7% so với quý 2 năm trước nhưng giảm 18% so với quý 1/2024.