Chở hơn 1.000 khách, tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo chạy 4 tiếng

Thời gian đi mỗi chiều khoảng 4 tiếng. Đây là khẳng định của ông Vũ Văn Khương, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) -- đơn vị khai thác và vận hành tuyến.

Công ty Phú Quốc Express khai trương tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo với tàu Thăng Long ngày 13/5/2024.

Phương tiện vận chuyển là siêu tàu Thăng Long có sức chứa lên tới 1.017 hành khách. Tàu dài hơn 77m, chiều rộng 9,49m, tốc độ đến 35 hải lý/giờ.

Công ty cho biết tàu được đóng theo tiêu chuẩn quốc tế với các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống an toàn tàu biển trên thế giới. Tàu có thể hành trình trong điều kiện thời tiết gió giật cấp độ 8 vẫn bảo đảm tính ổn định cao, giảm say sóng, an toàn cho hành khách.

Tuyến này có mức vé từ 615.000 đồng - 1,1 triệu đồng/lượt, tùy theo đối tượng hành khách, hạng vé và thời điểm xuất phát. Tuyến này có 3 chuyến/tuần (cách ngày) xuất phát tại mỗi cảng. Tàu khởi hành lúc 7 giờ sáng từ Cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đi Côn Đảo; và lúc 13 giờ từ Côn Đảo về TP.HCM tại cảng Bến Đầm.

Trong giai đoạn đầu khai thác tuyến, để thuận tiện cho hành khách, Phú Quốc Express bố trí xe trung chuyển từ Công viên 23/9, Quận 1; hoặc tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng - Quận 1 đi Cảng Hiệp Phước.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, cho biết việc đưa tuyến tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối TP.HCM với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.

Bên trong cabin hành khách tàu Thăng Long chạy tuyến TP.HCM - Côn Đảo. Nguồn: Phú Quốc Express

Để ra được Côn Đảo, người dân và du khách từ TP.HCM có thể đi bằng hai cách. Đó là đường hàng không từ sân bay Tân Sơn Nhất với thời gian khoảng 50 phút; đi xe hoặc tàu cao tốc từ TP Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, rồi từ Cảng Bến Đá đi ra Côn Đảo (thời gian khoảng 4 giờ đồng hồ).

Từ Đồng bằng Sông Cửu Long, du khách và người dân có thể đi tàu cao tốc từ huyện Trần Đề (Sóc Trăng) và TP. Cần Thơ.