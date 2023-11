Chọn chuyến bay đêm để... có quà cho người thân

Giá vé máy bay TP.HCM-Hà Nội, từ 6-14 triệu đồng!

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Giá vé máy bay Tết vẫn là vấn đề đau đầu của nhiều người đang làm việc tại TP.HCM muốn về quê.

Chị Đào Thị Tuyết (29 tuổi, quận Gò Vấp) cho biết, Tết năm ngoái gia đình chị cũng lựa chọn chuyến bay lúc 3 giờ sáng để về Nghệ An vì khan hiếm vé may bay.

"Bay đêm hơi cực một chút với các gia đình có con nhỏ nhưng lại được ưu điểm là sân bay thông thoáng, thoát cảnh rồng rằn xếp hàng chờ làm thủ tục vì ngày Tết thì sân bay đông khủng khiếp. Năm nay tình hình giá vé có vẻ còn "căng" hơn nên nhiều khả năng tôi vẫn sẽ lựa chuyến bay đêm để về quê", chị Tuyết nói.

Theo chị Tuyết, các hãng mở bán quá ít chuyến nên chị chưa có nhiều sự lựa chọn. Nhiều ngày qua chị thường xuyên lên các trang bán vé của các hãng để so sánh giá và lựa chọn chuyến bay đêm thích hợp.

Chị Thúy An (30 tuổi, Tân Bình) làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu chia sẻ: "Gia đình tôi chọn chuyến bay đêm về Vinh. Chịu khó một tí, khi mình có dôi dư ra năm-bảy triệu làm quà cho người thân. Nghĩ đến đó là vui!".

Nhiều người dân tại TP.HCM cho biết, giá vé máy bay Tết cao gấp 3-4 lần ngày thường khiến họ "mất ăn mất ngủ". Một số người chấp nhận chọn các chuyến bay vào ban đêm, rạng sáng để có mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên, qua khảo sát các trang bán vé của các hãng bay, các chuyến bay đêm hiện vẫn còn rất ít.

Theo khảo sát, giá vé máy bay đang neo ở mức cao, nhiều chặng chỉ có vé hạng sang được mở bán, thiếu hụt vé giá rẻ. Đáng chú ý, một số chặng bay hiện chỉ có rất ít chuyến bay trong cao điểm Tết được mở bán và đã xuất hiện tình trạng "cháy vé".

Khảo sát của phóng viên Thế Giới Tiếp Thị, trong cao điểm Tết Nguyên đán (từ ngày 7/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024), hành khách từ TP.HCM muốn đi Hà Nội trong cao điểm Tết phải bỏ ra trung bình từ 6 - 7 triệu/vé khứ hồi (hạng phổ thông), nếu đi hạng thương gia số tiền phải bỏ ra cao gấp đôi như thế.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, các chặng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An), Quảng Bình, Hải Phòng, Huế... cũng dao động từ 6-7 triệu đồng/vé khứ hồi.

Hành khách mua vé máy bay tại sân bay. Ảnh: Gia Linh

Tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay

Cục Hàng không Việt Nam cho biết 10 tháng đầu năm 2023, ngành hàng không khai thác tổng cộng 241.177 chuyến bay, giảm gần 20.000 chuyến so với cùng kỳ nắm trước.



Thời gian qua, ngành hàng không đã có một số biến động khi một vài hãng bay thực hiện các giải pháp tái cấu trúc, thay đổi chiến lược phát triển. Các hãng bay đã cắt giảm đội bay, ngưng khai thác một số chặng bay trong nước và quốc tế, giảm.

Trong bối cảnh ngành hàng không đang sắp bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay; tăng cường nhân lực, các trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh để bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết.

Vé máy bay Tết 2024 đang đắt đỏ. Ảnh: Gia Linh

Các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.