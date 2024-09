22/09/2024 9:29 AM (GMT+7)

Giao dịch này diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 9/9 đến 19/9. Trong quãng thời gian kể trên, cổ phiếu MWG biến động quanh vùng 67.000 đồng/cp. Chiếu theo mức giá này, ông Tài có thể thu về khoảng 67 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Đây không phải lần đầu ông Tài thực hiện bán ra cổ phiếu MWG trong năm 2024. Trước đó, vào tháng 6/2024, ông đã thành công bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG.

Ngoài các giao dịch bán ra, ông Nguyễn Đức Tài cũng đã thực hiện mua vào trong năm 2023. Cụ thể, từ ngày 8/11/2023 đến ngày 7/12/2023, ông Tài đã mua 110.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký, đạt tỷ lệ hoàn thành là 11%, nâng tỷ lệ sở hữu từ 2,4% lên 2,41%. Tiếp đó, từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1/2024, ông tiếp tục mua thêm 200.000 cổ phiếu trong tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký, đạt tỷ lệ 40% và nâng sở hữu lên 2,42% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế giới Di động bán 1 triệu cổ phiếu MWG

Bên cạnh đó, một thành viên khác của HĐQT Thế giới Di động là ông Đặng Minh Lượm cũng vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG. Nếu giao dịch này thành công, lượng cổ phiếu ông Lượm nắm giữ sẽ giảm từ 3.247.240 cổ phiếu (tương đương 0,22% vốn điều lệ) xuống còn 2.247.240 cổ phiếu (tương đương 0,15% vốn điều lệ). Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 25/9 đến ngày 24/10.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital cũng bắt đầu bán ra MWG sau thời gian liên tục mua ròng.

Theo báo cáo gần đây nhất, Dragon Capital bán ra gần 2 triệu cổ phiếu MWG trong phiên 30/7, hạ tỷ lệ sở hữu từ 8,07% (hơn 118 triệu cổ phiếu) xuống 7,94% (hơn 116 triệu cổ phiếu). Trước đó, chỉ từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6, nhóm quỹ ngoại đã mua ròng hơn 30 triệu cổ phiếu MWG.

Sau giai đoạn phục hồi mạnh từ cuối tháng 10/2023 đến đầu tháng 7/2024 với mức tăng gần gấp đôi (từ vùng giá 34.000 đồng/cp lên vùng giá 67.000 đồng/cp), MWG có giai đoạn điều chỉnh, sau đó lại đi lên. Mã kết phiên 20/9 ở mức giá 68.000 đồng/cp - cao nhất trong hai năm qua.

Trong quý II/2024, Thế giới Di động đạt doanh thu 34.134 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 66,34 lần so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 18,5% lên 21,4%.

Trong nửa đầu năm 2024, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 65.621 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 52,63 lần so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã hoàn thành 86,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024, dự kiến đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với năm 2023.