Chuyện chưa từng có: Thế Giới Di Động, FPT Shop rủ nhau đóng hàng trăm cửa hàng điện thoại, điện máy

Thế Giới Di Động đóng cửa gần 100 cửa hàng Điện Máy Xanh

Báo cáo vừa cập nhật của Thế Giới Di Động (MWG) cho biết tính đến cuối tháng 6/2024, Thế Giới Di Động đóng cửa 25 cửa hàng điện thoại Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone). Sau khi đóng cửa, toàn chuỗi điện thoại còn 1.046 cửa hàng.

Với chuỗi điện máy, Thế Giới Di Động đóng cửa 91 cửa hàng Điện Máy Xanh, hiện chỉ còn 2.093 điểm bán.

Thế Giới Di Động đóng cửa 25 cửa hàng điện thoại Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone). Ảnh: Phúc Minh

Không chỉ hai chuỗi điện thoại và điện máy, doanh nghiệp của ông Nguyễn Đức Tài cũng cắt giảm 45 nhà thuốc An Khang. Sau cắt giảm, toàn hệ thống còn 481 nhà thuốc đang hoạt động.

Thế Giới Di Động cho biết công ty đang đẩy mạnh rà soát và đóng các cửa hàng điện thoại, điện máy không đạt hiệu quả. Kết quả của quá trình tái cấu trúc là tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ tích cực, chi phí vận hành tối ưu hơn, dẫn đến gia tăng đáng kể lợi nhuận hoạt động.

Theo đó, dù số điểm bán giảm so với cuối tháng 3 nhưng tổng doanh thu của các chuỗi điện thoại, điện máy tăng hơn 7% so với quý I/2024.

Trong tháng 6, tổng doanh thu Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh là 7.300 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm nhẹ so với tháng liền trước do qua mùa cao điểm máy lạnh. Hầu hết các ngành hàng ghi nhận kết quả khả quan, đặc biệt điện thoại tiếp tục tăng trưởng doanh số so với tháng liền trước và tivi tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 5 nhờ hưởng lợi từ sự kiện bóng đá.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu chuỗi điện thoại và điện máy đạt 44.200 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

FPT Shop đóng cửa 100 cửa hàng

Tương tự, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) cũng cho biết chỉ riêng quý II/2024, khoảng 100 cửa hàng FPT Shop đã phải đóng cửa.

FRT cũng nhấn mạnh đây là hoạt động tái cơ cấu tại chuỗi cửa hàng điện thoại. 100 cửa hàng được tập đoàn thẳng tay đóng cửa là các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả. Việc này nhằm tối ưu hóa hệ thống. Hiện việc "cải tổ" đã được thực hiện xong.

Sau khi đóng cửa cả trăm điểm bán, FPT Shop hiện còn 642 cửa hàng trên khắp cả nước.

Chỉ riêng quý II/2024, khoảng 100 cửa hàng FPT Shop đã phải đóng cửa. Ảnh: FRT

Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu của FPT Shop đạt 6.923 tỷ đồng, chiếm 37% doanh thu toàn công ty. Mức doanh số này giảm đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng FPT Shop khoảng 1,6 tỷ/tháng. FRT đánh giá mức này tương đương với quý đầu năm dù quý II vốn là quý thấp điểm về nhu cầu mua sắm.

Song song việc tối ưu mô hình hệ thống cửa hàng, chi phí hoạt động, FPT Shop cũng đẩy mạnh việc bán các sản phẩm dịch vụ mới như gia dụng, điện máy, phát triển thuê bao mạng FPT MVNO... góp phần cải thiện lãi gộp.

Theo FRT, nếu không tính đến chi phí đóng các cửa hàng kém hiệu quả, kết quả kinh doanh FPT Shop quý II sẽ tốt hơn quý trước.