Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (17/8): Cổ phiếu VFS của VinFast vẫn gây hưng phấn với nhà đầu tư?

17/08/2023 6:38 AM (GMT+7)

17/08/2023 6:38 AM (GMT+7)

Trong phiên giao dịch hôm qua (16/8), sắc xanh của thị trường chủ yếu được "kéo" từ cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Cụ thể, VIC kết phiên tăng giá kịch trần với 19 triệu cổ phiếu khớp lệnh, dư mua giá trần hơn 3 triệu đơn vị.

Không chỉ VIC, các mã chứng khoán "họ Vingroup" khác như VHM, VRE cũng tăng lần lượt 1,94% và 0,64%, thanh khoản đạt ở mức cao.

Sở dĩ, nhóm cổ phiếu "họ Vingroup" có phần hưng phấn trong suốt phiên giao dịch là do thông tin liên quan đến cổ phiếu VFS của VinFast (công ty con của Tập đoàn Vingroup) đã chào sàn Nasdaq (Mỹ) thành công rực rỡ.

Cổ phiếu VFS của VinFast vẫn gây hưng phấn với nhà đầu tư.

Chuyên gia tài chính - chứng khoán Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, đánh giá, thông tin VinFast lên sàn Nasdaq đã và đang tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Thứ nhất, là ở tâm lý. Sự kiện này đã xây dựng được niềm tin với nhà đầu tư. Phải biết rằng VinFast trực thuộc Vingroup mà khi được đánh giá cao như vậy, đặc biệt là ở thị trường khó tính nhất, chuyên nghiệp nhất như Mỹ thì nhà đầu tư sẽ đánh giá cao thêm Vingrou, tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường chứng khoán trong nước.

Thứ 2, trong một khía cạnh nào đó, nhà đầu tư sẽ suy luận rằng VinFast nếu thành công thì các hoạt động khác của Vingroup cũng được hưởng lợi. Tại vì cổ đông lớn nhất của VinFast là ông Vượng và ông cũng là Chủ tịch của Vingroup. Khi đó, ông Vượng nếu thành công ở VinFast thì cũng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của Vingroup nói chung và các ngành nghề khác của tập đoàn này cũng hưởng lợi.

"Nói chung khi VinFast phát triển thì cũng tạo được hiệu ứng cánh bướm với các ngành khác mà Vingroup phát triển. Ví dụ như ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản… cũng phát triển. Nói chung đây là tâm lý suy luận theo hướng kéo theo của nhà đầu tư chứng khoán lâu nay", ông Phương nhận định.

Tuy nhiên, Giám đốc cấp cao của Chứng khoán KIS Việt Nam cũng nhìn nhận, sự kiện này nói chung mang yếu tố tâm lý là chính. Bởi thực tế VinFast cũng chưa hoạt động nhiều, doanh số cũng chưa nhiều… nên tác động chưa quá lớn.

"Tiềm năng lâu dài thì có thể các ngành phụ trợ như thép, ngành bổ trợ cho lắp ráp xe hơi sẽ được hưởng lợi nhưng sẽ còn cần thời gian rất dài và còn cần xét xem VinFast sử dụng bao nhiêu vật liệu, vật tư từ nguồn cung trong nước nữa", ông Phương đúc kết.

Mặc dù có thể là do yếu tố tâm lý nhưng rõ ràng trong phiên hôm qua (16/8), sự tác động của thông tin cổ phiếu VFS của VinFast đã chào sàn Nasdaq (Mỹ) là rất lớn. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 9,2 điểm (+0.75%) đạt 1.243 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE duy trì ở mức khá với khối lượng giao dịch đạt hơn 930 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 21.000 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch hôm nay (17/8), một số mã cổ phiếu được các công ty chứng khoán khuyến nghị cần chú ý.

Công ty chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BCM của Tổng công ty đầu tư và phát triển Công nghiệp.

Cụ thể, trong quý II/2023, BCM đạt doanh thu 1.286 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ trong đó mảng kinh doanh bất động sản chỉ đạt 888 tỷ đồng giảm tới 41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng chỉ còn 32 tỷ đồng giảm tới 97%. Nguyên nhân giảm mạnh do dự án khu công nghiệp mới chậm triển khai, nhu cầu thuê đất khu công nghiệp giảm và một số dự án phải tạm ngừng…

Dự phóng kết quả kinh doanh năm nay của BCM với doanh thu đạt 8.270 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng đạt 2.168 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ với giả định diện tích cho thuê tăng trưởng tốt, nhờ khu công nghiệp Cây Trường được đưa vào khai thác. Giá cho thuê đất tăng trưởng từ 7-10%/năm nhờ nằm vị trí thuận lợi tại tỉnh Bình Dương…

Do đó, MBS khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu này với giá mục tiêu 78.000 đồng/cổ phiếu nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định. Tổng công ty có thể ghi nhận doanh thu 5.000 tỷ đồng từ bán một phần dự án thành phố mới Bình Dương cho Capital Land trong năm nay.

Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thì khuyến nghị mua cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen với giá mục tiêu 25.000 đồng.

Cụ thể, với HSG, BSC nâng giá sổ sách P/B mục tiêu cũ là 1.1x (tương đương với mức định giá trung bình trong một chu kỳ ngành thép) lên P mục tiêu mới từ 1.2x-1.3x. Việc nâng định giá do môi trường lãi suất giảm; vị thế đầu ngành của HSG và doanh nghiệp này làm tốt kênh xuất khẩu hơn so với ngành trong nửa cuối năm.

Định giá phù hợp để mua trong dài hạn do cơ cấu tài chính an toàn, chiến lược hàng tồn kho thận trọng; thời điểm xấu nhất đối với ngành thép đã qua, BSC cho rằng vùng định giá hiện tại phù hợp để tích lũy trong dài hạn.