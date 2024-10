Công ty bầu Đức khắc phục nguyên nhân cổ phiếu bị cảnh báo

27/10/2024 11:04 AM (GMT+7)

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã trên sàn HoSE: HAG) cũng đã nộp văn bản này tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, tức Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.



Công ty của bầu Đức (doanh nhân Đoàn Nguyên Đức) Hoàng Anh Gia Lai cho biết kết quả kinh doanh đã có chuyển biến tích cực và phần nào khắc phục được nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo. Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đạt 851 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 809 tỷ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh TL Về tình hình đầu tư các dự án, công ty tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp với các sản phẩm chủ đạo là chuối, sầu riêng và heo. Tính đến ngày 30/9, diện tích sầu riêng là 1.947ha, diện tích chuối là 7.000ha.

Tháng 3/2024, LPBank ký kết hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng với và HAGL. Từ nguồn tài chính này, công ty của bầu Đức tiếp tục nỗ lực trong quá trình giảm lỗ lũy kế.



Lợi nhuận sau thuế TNDN trong 9 tháng đầu năm 2024 của HAGL đạt 851 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 9 tháng đầu năm 2024 sau khi tách lợi nhuận sau thuế của cổ đông kiểm soát đã đạt 809 tỷ đồng.



Năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2030, công ty của bầu Đức vận hành theo mô hình “Nông nghiệp tuần hoàn”, ứng dụng các tiến bộ khoa học và các giải pháp công nghệ nhằm phát triển trồng trọt. Song song với đó, công ty tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch, ưu tiên đầu tư cải thiện hạ tầng,...theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông nghiệp.



Hoàng Anh Gia Lai làm nông nghiệp quy mô lớn. Nguồn: HAGL

Cuối tháng 8 vừa qua, HoSE ra thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2024 là âm 957,01 tỷ đồng căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024.



Về tình hình tài chính, tại thời điểm cuối quý III/2024, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai ở mức gần 22.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là các khoản phải thu với gần 10.000 tỷ đồng. Riêng phải thu về cho vay của HAGL Agrico (công ty nông nghiệp với Chủ tịch HĐQT là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch tập đoàn đa ngành Thaco) và đơn vị liên quan nhóm này là 1.015 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với cuối quý II.

Nợ phải trả của công ty ở mức hơn 13.500 tỷ đồng, giảm gần 700 tỷ đồng so với đầu năm nhưng tăng so với cuối quý II. Trong đó, vay nợ hơn 7.300 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Chiếm phần lớn trong tổng nợ là nợ trái phiếu tại BIDV và công ty chứng khoán của ngân hàng này với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng.