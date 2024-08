Tạm giữ đường cát trắng không rõ nguồn gốc

21/08/2024 10:45 AM (GMT+7)

Hai điểm kinh doanh tạp hóa tại phường Hiệp Tân, quận Tân phú bị QLTT kiểm tra, tạm giữ đường không rõ nguồn gốc, xuất xử. Ảnh: QLTT

Ngày 21/8, Đội QLTT số 14 cho biết, đơn vị đã đồng loạt kiểm tra hai điểm kinh doanh tạp hóa tại phường Hiệp Tân, quận Tân phú.

Qua kiểm tra, 2 tổ công tác đã phát hiện các hộ kinh doanh trên đang bày bán kinh doanh gần nửa tấn đường cát không hiệu, loại 12kg/bao, không có số lô sản xuất, không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giá niêm yết 22.000 đồng/kg, còn nguyên bao gói, chưa qua sử dụng, không có nhãn hàng hóa theo quy định, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp để xuất trình chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, tổng trị giá theo giá niêm yết gần 10.000.000 đồng và xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 15 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm trên bị buộc tiêu hủy theo quy định và Đội Quản lý thị trường số 14 sẽ giám sát, chứng kiến việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính do các tổ chức, cá nhân vi phạm ký hợp đồng thực hiện việc tiêu hủy với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đảm bảo đúng quy định và an toàn về môi trường.