Đà phục hồi kinh tế sẽ tiếp diễn

Dự báo này được dựa trên những kết quả Việt Nam đã đạt được tính đến thời gian này của năm nay, bao gồm mức tăng trưởng 5,66% trong quý 1 năm 2024.



Theo dự báo mới nhất của UOB, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6% trong cả năm 2024. Ảnh: Tường Thụy

Theo UOB, kết quả mạnh mẽ trong quý 1 là nhờ sự hồi phục của cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cũng như tăng tốc trong hoạt động thương mại với bên ngoài với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2021.

Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI của S&P Global) cho lĩnh vực sản xuất tại Việt Nam tăng trong tháng 4 và 5 so với tháng 3: Ở điểm số 50,3 trong cả tháng 4 và 5; tháng 3 chỉ 49,9.

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ghi nhận tháng thứ ba tăng trưởng hai con số, với mức tăng 15,8% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm trước từ mức tăng 10,6% trong tháng 4. Nhập khẩu trong tháng 4 tăng 29,9% so với cùng kỳ.

Tính từ tháng 1 đến tháng 5, xuất khẩu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu tăng 18,6% so với mức âm trong cùng kỳ năm 2023. So với đầu năm nay, thặng dư thương mại đã lên tới 7,8 tỷ USD trong tháng 5.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), dòng vốn FDI vào Việt Nam từ đầu năm đã tăng 7,8% so với cùng kỳ lên 8,3 tỷ USD trong tháng 5, nhanh nhất trong giai đoạn 5 tháng tính từ năm 2018.

Từ những thực tế trên, UOB dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 6% trong quý 2/2024. Đây cũng là mức tăng mà ngân hàng này dự báo cho cả năm nay.

Về lãi suất, UOB cho rằng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam sẽ giữ lãi suất điều hành ổn định trong năm nay.

NHNN đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ các hoạt động kinh tế, các lĩnh vực tăng trưởng mới , chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và nhà ở xã hội.

Hướng dẫn mới nhất của NHNN vào ngày 31/5 nhằm mục đích tăng trưởng tín dụng 5-6% vào cuối quý 2/2024 và giảm lãi suất cho vay khoảng 1-2 điểm phần trăm thông qua thủ tục cho vay đơn giản hóa, các biện pháp tiết kiệm chi phí và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số.

Về tỷ giá, UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ quý 3 năm nay là 25.200 đồng và 25.000 đồng trong quý 4.