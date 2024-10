Điểm danh các mẫu xe "hot" nhất tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024

Mitsubishi Triton All New đứng nổi bật một mình trên sân khẩu của hãng xe đến từ Nhật Bản. Triton All New được trang bị động cơ Diesel 2.4L tăng áp, cho công suất vượt trội, cùng hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II giúp xe vượt qua mọi địa hình khó khăn. Xe có khung gầm mới, cứng cáp hơn, tăng khả năng chịu tải và vận hành an toàn. Nội thất được cải tiến, rộng rãi hơn, trang bị các tiện nghi cao cấp, đi kèm nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo va chạm.