Đình chỉ hoạt động của cơ sở không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp nghỉ Lễ 2/9

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 30/8/2024 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.



Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các đô thị lớn, các khu du lịch, điểm du lịch, nhà ăn tập thể, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh và thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương trọng điểm.

HĐND TP.HCM kiểm tra VSATTP các hàng quán ở chợ Hồ Thị Kỷ, quận 10. Ảnh: Thúy Liên

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm...

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và an toàn thực phẩm cho Nhân dân yên tâm nghỉ Tết Độc lập.

Chính quyền các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.