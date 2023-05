Doanh nghiệp Việt sang Lào chuyển giao cách làm nông nghiệp mới cho nông dân

Bình Điền chuyển giao kiến thức canh tác nông nghiệp cho nông dân Lào

Ngày 12/5, tại TP.HCM, Công ty Phaiboun Traiding IM&EX Co. Ltd. với Công ty CP Bình Điền Quảng Trị đã ký kết ghi nhớ về hợp tác kinh doanh, với mục tiêu chuyển giao các kiến thức canh tác nông nghiệp tiên tiến và các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đến với nông dân Lào.

Phaiboun Traiding IM&EX Co. Ltd. là công ty con của Tập đoàn Phongsavanh, chuyên xuất nhập khẩu và phân phối các loại hàng hóa liên quan đến thương mại nông nghiệp.

Cán bộ kỹ thuật của Công ty Bình Điền Quảng Trị tập huấn kỷ thuật cho nông dân Lào. Ảnh: Công ty Bình Điền.

Công ty Phaiboun Traiding IM&EX Co. Ltd. còn được Trung ương mặt trận phát triển quốc gia Lào liên kết phối hợp để xây dựng các dự án Làng Đoàn kết, xóa đói giảm nghèo và cung cấp vật tư đầu vào, đồng thời thu mua lại những sản phẩm nông nghiệp do người nông dân trong vùng dự án làm ra, để chế biến phân phối trong hệ thống siêu thị của tập đoàn, cũng như tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, cho biết với định hướng tiếp cận thị trường một cách vững chắc, đặt lợi ích của người nông dân lên làm đầu, Bình Điền sẽ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và các giải pháp canh tác tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp đến với nông dân Lào, đặc biệt là nông dân nghèo.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, đầu mối là Công ty CP Bình Điền Quảng Trị, sẽ cùng Hội đồng khoa học kỹ thuật của công ty, hỗ trợ Tập đoàn Phongsavanh nghiên cứu, đánh giá đất đai thổ nhưỡng trên các vùng dự án của tập đoàn, đồng thời đề xuất các giải pháp kỹ thuật và xây dựng các mô hình trình diễn trên thực tế đồng ruộng tại đất nước Lào.

Bình Điền ký kết hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh ngày 12/5, với mục tiêu chuyển giao các kiến thức canh tác nông nghiệp tiên tiến và các sản phẩm phân bón mang thương hiệu Phân bón Đầu Trâu đến với nông dân Lào. Ảnh: Công ty Bình Điền.

Tập đoàn Phongsavanh cũng sẽ là nhà phân phối độc quyền của phân bón Đầu Trâu tại đất nước Lào trong thời gian tới.

Phân bón sẽ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp cho nông dân Lào

Từ cuối năm 2022, một đoàn chuyên gia nông nghiệp của Hội đồng khoa học kỹ thuật thuộc Công ty Bình Điền, do TS Nguyễn Đăng Nghĩa dẫn đầu, đã sang các tỉnh Khăm Muộn, Savanakhet, Champasak của Lào như để nghiên cứu thực tế, nắm bắt tập quán canh tác của người dân, đồng thời tiến hành lấy mẫu đất phân tích, để làm cơ sở khoa học đề xuất các công thức phân bón và kỹ thuật bón phân.

Theo TS Nguyễn Đăng Nghĩa, phát triển nông nghiệp của Lào chưa phong phú bằng Việt Nam. Trong công tác nghiên cứu cơ bản cho thấy, cả đất và phân bón ở Lào còn khá nghèo nàn.

"Đất của Lào và Việt Nam khá giống nhau. Nhưng Lào bị ảnh hưởng của khí hậu lục địa, còn nước ta bị ảnh hưởng của khí hậu bán nhiệt đới", TS Nghĩa nhận xét.

Các chuyên gia khoa học của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trao đổi với người dân Lào, chuẩn bị cho việc chuyển giao phương pháp canh tác nông nghiệp mới. Ảnh: Công ty Bình Điền.

Theo các chuyên gia của Bình Điền, diện tích đất nông nghiệp của Lào không lớn, nhưng lại có những sản phẩm nông nghiệp chất lượng. Chất lượng, trọng lượng của những sản phẩm này có thể nâng cao hơn nữa, thông qua giải pháp canh tác và điều chỉnh liều lượng phân bón.



Đại diện Công ty Bình Điền cho biết, trên cơ sở các đề xuất giải pháp kỹ thuật, công ty sẽ triển khai các mô hình trình diễn tại các vùng dự án của Tập đoàn Phongsavanh.

Theo đó, từ kết quả phân tích mẫu đất, nghiên cứu điều kiện thời tiết khí hậu, tập quán canh tác và mức đầu tư phân bón của nông dân Lào, công ty đã đề xuất với Tập đoàn Phongsavanh một số sản phẩm Đầu Trâu và quy trình bón phân cho cây trồng chính của vùng dự án của tập đoàn.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, khẳng định quá trình hợp tác này đều có lợi cho 2 bên. Về phía Lào vừa học hỏi các kinh nghiệm canh tác của Công ty Bình Điền. Còn phía Công ty Bình Điền vừa phát triển thị trường phân bón, vừa giúp nâng cao quan hệ 2 nước.

Phân bón Đầu Trâu của Bình Điền sẽ do Tập đoàn Phongsavanh nhà phân phối độc quyền tại Lào trong thời gian tới. Ảnh: TTXVN

Phân bón Đầu Trâu đã có mặt tại Lào hơn 15 năm qua. Tuy nhiên, đường đi của phân bón này chủ yếu qua đường tiểu ngạch, hoặc được các công ty nước ngoài có đầu tư nông nghiệp tại Lào sử dụng trong các trang trại nên sức lan tỏa chưa rộng lớn.

Việc ký kết hợp tác với Tập đoàn Phongsavanh đã mở ra một cơ hội mới để phân bón Đầu Trâu ngày được phân phối rộng rãi tại Lào, và qua đó góp phần vào việc tăng năng suất, chất lượng nông sản của nước bạn Lào.

Sau ký kết, hai đơn vị sẽ nghiên cứu và triển khai các mô hình trình diễn cho các cây trồng chủ lực của Lào. Bao gồm 3 ha lúa tại tỉnh Savanakhet, 0,2 ha cà phê tại tỉnh Champasak, và một số cây trồng khác như sắn (khoai mì), cây ăn quả... Bình Điền Quảng Trị sẽ hỗ trợ chi phí phân bón, và cùng Hội đồng khoa học công ty xây dựng các quy trình chăm sóc cho các cây trồng, dựa trên các kết quả nghiên cứu, phân tích đất đai, thổ nhưỡng và tập quán của bà con nông dân Lào. Sau khi có kết quả, hai đơn vị sẽ thực hiện các hội thảo, hội nghị tập huấn, để chuyển giao các quy trình canh tác phù hợp cho bà con nông dân trồng lúa và cà phê của Lào, và tiếp tục đến các cây trồng chủ lực khác.