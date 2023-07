Dự án xe đạp 19,5 triệu USD của vợ chồng Lê Diệp Kiều Trang dừng hoạt động

Cựu CEO Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang và chồng là ông Sony Vũ tiếp tục dậy sóng mạng xã hội và cộng đồng khởi nghiệp công nghệ vài ngày qua khi Công ty Arevo Việt Nam của hai vợ chồng đã dừng hoạt động tại Khu công nghệ cao TP.HCM.



Lãnh đạo Khu công nghệ cao TP.HCM cũng xác nhận thông tin này. Theo giấy phép đầu tư, Arevo Việt Nam có số vốn đăng ký 19,5 triệu USD.

Cựu CEO Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang và chồng là ông Sony Vũ. Ảnh: Christy Le

Arevo Việt Nam là doanh nghiệp gây sốt với xe đạp nguyên khối bằng sợi carbon in 3D với tên gọi Superstrata Bike. Superstrata - sở hữu khung xe không dùng vít, nối hay dán mà chỉ duy nhất một khối sợi carbon chuẩn công nghiệp. Khung xe được quảng cáo nhẹ hơn hai chai nước và tổng trọng lượng chiếc xe chỉ hơn 1kg.

Kể từ khi Arevo có mặt tại Việt Nam năm 2021 và giới thiệu về dòng sản phẩm này, cộng với tên tuổi của vợ chồng Lê Diệp Kiều Trang và Sony Vũ, dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý và ủng hộ của cộng đồng.

Công ty bà Kiều Trang cũng đưa sản phẩm này lên Indiegogo để gây quỹ cộng đồng vào thời điểm trước khi đại dịch bùng phát và nhanh chóng huy động hơn 7 triệu USD tiền ủng hộ.

Sau một thời gian, xe đạp Superstrata Bike nguyên khối bằng sợi carbon in 3D đầu tiên chính thức ra mắt, giao đến tay khách hàng.

Hơn 3.301 xe đạp và xe đạp điện in 3D đã được sản xuất và giao tới 2.858 khách hàng tại Việt Nam.

Trên website bán hàng, xe đạp Superstrata Bike có giá từ 2.800 USD tới 3.500 USD (khoảng hơn 65 triệu đồng đến hơn 82 triệu đồng).

Xe đạp nguyên khối bằng sợi carbon in 3D của vợ chồng cựu CEO Facebook Lê Diệp Kiều Trang. Ảnh: Arevo

Tuy nhiên, gần đây, xe đạp Superstrata của vợ chồng Lê Diệp Kiều Trang nhận được phản hồi không tốt từ phía người dùng, đặc biệt về chất lượng hoàn thiện sản phẩm.

Ngay chính trên trang kêu gọi gây quỹ Indiegogo, những người ủng hộ cũng phàn nàn về việc giao hàng và chậm phản hồi của công ty. Hiện dự án đã dừng gọi vốn trên Indiegogo.

Theo tìm hiểu, lý do Arevo Việt Nam chấm dứt hoạt động tại Khu công nghệ cao TP.HCM là do gặp khó khăn về vật liệu carbon, tính cạnh tranh trên thị trường và do dịch bệnh nên công ty không còn khả năng duy trì đội ngũ nghiên cứu và phát triển.

Không chỉ bị phản ứng về xe đạp SuperStrata, gần đây, một dự án kêu gọi vốn cho xe scooter cũng dựa trên in 3D carbon của ông Sonny Vũ trên trang Idiegogo cũng đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Dự án này hiện bị khóa để xác minh các cáo buộc “lừa đảo” từ người dùng.