Du lịch Việt kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

02/01/2024 9:33 AM (GMT+7)

02/01/2024 9:33 AM (GMT+7)

Du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi ngoạn mục, vượt chỉ tiêu đề khi ngành du lịch đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu đề ra. Ảnh: VGP/GH

Trải qua những thời điểm khó khăn, năm 2023, du lịch Việt Nam đã có sự phục hồi ngoạn mục, vượt chỉ tiêu đề khi ngành du lịch đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12-13 triệu lượt). Khách nội địa đạt 108 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678 nghìn tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch năm 2023.

Du lịch Việt sôi động ngay từ những ngày đầu năm

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023 đến ngày 01/01/2024), các địa phương trên cả nước đã đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng; nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, đa dạng được tổ chức vừa thu hút khách du lịch vừa tạo nên những món ăn tinh thần phong phú cho người dân địa phương đón chào năm mới.

Không gian đi bộ Hồ Gươm thu hút rất đông du khách trong những ngày đầu năm mới. Ảnh: VGP/GH

Tại Thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 402 nghìn lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 72 nghìn lượt khách, tăng 2,1 lần; khách du lịch nội địa ước đạt 330 nghìn lượt khách, tăng 59%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô đón lượng khách khá lớn như: Khu du lịch hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu vực phố cổ Hà Nội đón khoảng gần 150.000 lượt khách, Vườn thú Hà Nội đón 24.653 lượt khách, Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 6.090 lượt khách, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón 15.500 lượt khách, Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đón 9.098 lượt khách, Vườn Quốc gia Ba Vì đón gần 4.800 lượt khách…

Hạ Long rực rỡ trong thời khắc chuyển giao năm cũ đón chào năm mới. Ảnh: VGP/DA

Tại Hạ Long (Quảng Ninh), Tết Dương lịch năm nay vô cùng sôi động bởi đúng dịp Hạ Long tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Hạ Long. Rất nhiều du khách trong và ngoài nước đã lựa chọn Vịnh Hạ Long là điểm tham quan du lịch cho gia đình, người thân trong kỳ nghỉ lễ này.

Đặc biệt các du thuyền không chỉ tổ chức trải nghiệm nghỉ đêm cho du khách trên biển mà còn tổ chức các chương trình đón năm mới, biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ, xem pháo hoa chào đón năm mới tạo không khí tươi mới, sôi động, thu hút đông đảo du khách.

Nhiều chương trình ca nhạc được tổ chức trên du thuyền đón năm mới thu hút đông đảo du khách. Ảnh: VGP/DA

Theo thông tin từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, trong 2 ngày 30-31/12/2023, Vịnh Hạ Long đón gần 22.200 lượt khách (trong đó khách quốc tế đạt khoảng 17.000 lượt khách). Năm 2023, Vịnh Hạ Long đón gần 2,7 triệu lượt du khách, tăng 35% so với năm 2022 (khách quốc tế đạt hơn 800.000 lượt, doanh thu ước đạt 780 tỷ đồng, tăng 80% so với năm ngoái).

Tại Ninh Bình, trong 03 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn tỉnh đón 312.964 lượt khách, tăng 21,2% so với dịp Tết Dương lịch năm 2023; trong đó có 29.448 lượt khách du lịch Quốc tế, tăng 147,4% so với năm 2023. Doanh thu đạt 420 tỷ đồng, tăng 10,52% so với năm 2023.

Chương trình Phố cổ Countdown 2024 và bắn pháo hoa tại khu Phố cổ Hoa Lư, thành phố Ninh Bình là điểm nhấn đặc biệt thu hút du khách. Ảnh: Minh Đường

Một số điểm đón đông du khách tiêu biểu như: cố đố Hoa Lư đón 8.282 lượt khách; Tràng An đón trên 30.000 lượt; chùa Bái Đính đón 27.000 lượt khách; khu phố cổ Hoa Lư đón trên 43.000 lượt khách; vườn chim Thung Nham đón trên 33.000 lượt khách. Đặc biệt dịp Tết năm nay các điểm du lịch về đêm như chùa Bái Đính, phố cổ Hoa Lư, vườn chim Thung Nham, quảng Trường Đinh Tiên Hoàng Đế...đón khoảng gần 120.000 lượt khách về đêm.

Thanh Hóa đón được khoảng 105.000 lượt khách du lịch đến Thanh Hóa, tăng 38,6%; tổng thu du lịch đạt khoảng 142 tỷ đồng, tăng 43,7% so với Tết Dương lịch năm 2023; công suất sử dụng phòng đạt khoảng 21%.

Du lịch xứ Thanh "ghi điểm" với hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: trượt zipline, đua xe công thức, đua thuyền kayak, trượt cỏ, bắn súng sơn, các trò chơi dân gian,... Đặc biệt, bữa tiệc Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024 đầy sôi động ở các điểm đến, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 23/12/2023 - 01/01/2024) ước đạt khoảng 261.000 lượt khách, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa ước đạt 123.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 138.000 lượt khách.

Đà Nẵng chào đón những du khách đầu tiên đến thành phố - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Đặc biệt, ngay trong ngày 1/1/2024, TP. Đà Nẵng đã đón 3 chuyến bay nội địa và quốc tế đầu tiên dịp Tết Dương lịch 2024. Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 15.500 lượt khách, trong đó dự kiến có 50 chuyến bay quốc tế, ước đạt khoảng 7.500 lượt khách.

Dự kiến tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 đạt 434 chuyến (tăng 10% so với cùng kỳ) với hơn 65.000 lượt khách (tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái).

Cũng trong dịp Tết Dương lịch, Đà Nẵng sẽ chào đón tàu Westerdam - du thuyền 11 tầng sang trọng 5 sao thuộc hãng tàu thủy danh tiếng Holland America Line. Trong dịp đến Đà Nẵng đầu năm mới 2024, tàu chở 1.937 hành khách và 781 thuyền viên đến từ các nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Italy, Đan Mạch, Hungary, Canada, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia…

Cũng trong sáng đầu tiên của năm mới 2024, ngành du lịch TP.HCM tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến du lịch thành phố trong năm mới 2024. Đây là hoạt động được ngành du lịch TP.HCM duy trì thường niên nhằm thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách với bạn bè du khách.

Đây cũng là sự kiện mở đầu cho kế hoạch đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng trong năm 2024. Năm 2023, ngành du lịch TP.HCM đã đón 5 triệu lượt khách quốc tế và trên 35 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu du lịch đạt gần 160.000 ngàn tỷ đồng.

Nỗ lực tạo sức hút và phát triển bền vững cho du lịch Việt Nam

Các hoạt động, sự kiện du lịch diễn ra sôi động trong cả nước tạo ra nội lực tăng trưởng và phục hồi cả hoạt động du lịch nội địa và quốc tế trong năm tới. Hệ thống sản phẩm du lịch liên tục được làm mới, đa dạng, tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cho du lịch Việt Nam. Các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội du lịch tăng cường liên kết triển khai các hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch.

Có được những kết quả trên, trong thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên nhiều lĩnh vực như tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường công tác quản lý nhà nước; thúc đẩy các hoạt động quản lý lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, hướng dẫn viên, khu điểm du lịch, truyền thông xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số.. qua đó cùng toàn ngành đẩy nhanh tốc độ phục hồi.

Trong đó, nổi bật là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu, kiến nghị đổi mới chính sách thị thực và xuất nhập cảnh. Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam. Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết về thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ và nâng thời hạn tạm trú cho các nước được miễn thị thực đơn phương lên 45 ngày.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham mưu Lãnh đạo Bộ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ chủ trì 2 hội nghị lớn về du lịch là Hội nghị toàn quốc về du lịch ngày 15/3/2023 và Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững ngày 15/11/2023. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 82 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã xây dựng và báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những nỗ lực của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã đóng góp vào thành công chung của ngành du lịch trong năm 2023: đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt 57% so với mục tiêu ban đầu và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12-13 triệu lượt). Khách nội địa đạt 108 triệu lượt, vượt 6% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch ước đạt 678 nghìn tỷ đồng, vượt 4,3% so với kế hoạch năm 2023.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu, với những thành tựu đã đạt được, ngành du lịch Việt Nam vinh dự nhận được nhiều giải thưởng quốc tế uy tín với 19 giải thưởng hàng đầu Thế giới và 54 giải thưởng hàng đầu châu Á do Tổ chức giải thưởng du lịch thế giới (WTA) trao tặng. Trong đó, Việt Nam lần thứ 4 được vinh danh là "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới", lần thứ 5 trở thành "Điểm đến hàng đầu châu Á". Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lần thứ 4 được trao tặng danh hiệu "Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á". Cũng tại đây, nhiều điểm đến, doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã nhận được các hạng mục giải thưởng danh giá khác.

Với sự phục hồi của hoạt động du lịch, các doanh nghiệp lữ hành quay trở lại thị trường và đăng ký mới tăng mạnh, số lượng hướng dẫn viên gia nhập thị trường lao động tăng thêm, cũng như có nhiều cơ sở lưu trú du lịch cao cấp 4-5 sao được đưa vào hoạt động. Cụ thể, đến hết năm 2023, cả nước có 3.921 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, tăng 1.027 doanh nghiệp so với năm 2022. Về đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố đã cấp mới 10.004 thẻ, đưa tổng số hướng dẫn viên du lịch trong cả nước lên con số 37.331. Về cơ sở lưu trú du lịch, tính đến hết năm 2023, cả nước có khoảng 38.000 cơ sở lưu trú du lịch với 780.000 buồng, trong đó có 247 cơ sở lưu trú du lịch hạng 5 sao với 80.896 buồng và 368 cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 sao với 50.716 buồng.

Nhiều địa phương có lượng khách tăng trưởng mạnh trong năm như: Hà Nội ước đón 24 triệu lượt khách, tăng 27% so với năm 2022; Bà Rịa-Vũng Tàu ước đón hơn 14 triệu lượt khách, tăng 15,27%; Thanh Hóa ước đón 12,4 triệu lượt khách, tăng 12,5%; Khánh Hoà ước đón hơn 7 triệu lượt khách, tăng 170%; Quảng Nam ước đón hơn 7,5 triệu lượt khách, tăng 1,6 lần; Quảng Bình ước đón hơn 4,5 triệu lượt khách, tăng 2,14 lần; Bình Thuận ước đón 8,35 triệu lượt khách, tăng 45,98%; Quảng Ninh ước đón 15,56 triệu lượt khách, tăng 30,9%; Đà Nẵng ước phục vụ hơn 7,39 triệu lượt khách có lưu trú, tăng gấp 2 lần; Lâm Đồng ước đón 8,65 triệu lượt khách, tăng 15,3%.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng, khu vui chơi giải trí đã phục hồi và khởi sắc trở lại, đặc biệt trong những dịp cao điểm nghỉ lễ, tết. Một số doanh nghiệp lữ hành có thương hiệu đã ghi nhận lượng khách đăng ký mua, sử dụng dịch vụ vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm.

Du khách quốc tế tấp nập đến Đà Nẵng những ngày đầu năm - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ngành du lịch phấn đấu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024

Tuy đã có sự phục hồi đáng kể trong năm 2023 nhưng bước sang năm 2024, ngành du lịch toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến khó lường; tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát tiếp tục gia tăng; xung đột ở các khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét hơn…

Ở trong nước, tình hình kinh tế - xã hội ổn định, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, lạm phát được kiềm chế nhưng đi cùng với đó là nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu, thiên tai, bão lũ, tác động từ biến đổi khí hậu… tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Theo dự báo của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) và Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC), hoạt động du lịch quốc tế có thể phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2024, ngang bằng với mức đã đạt được của năm 2019. Tuy nhiên, mức độ phục hồi không đồng đều ở các khu vực. Nhu cầu của khách du lịch quốc tế liên tục thay đổi, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, sự trải nghiệm, tính đa dạng, độc đáo. Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số sẽ thúc đẩy hình thành các cách thức du lịch mới; quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong hoạt động du lịch sẽ ngày một rõ nét.

Với những phân tích, dự báo đó, năm 2024 ngành du lịch đặt mục tiêu phấn đấu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng.





Theo Báo Điện tử Chính phủ